Снова на Харгоре: белгородцы рассказали о массовой драке со стрельбой

Очевидцы с балкона записали произошедшее на видео. Когда именно оно было снято — не уточняется, но можно предположить, что вечером 5 декабря. На кадрах из ролика плохо, но всё же видно за ветками деревьев множество быстро перемещающихся силуэтов. Слышна нецензурная брань.