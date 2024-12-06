bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:24

Published 6 декабря, 11:24

Modified 6 декабря, 11:26

Updated 6 декабря, 11:26

Массовая драка произошла в Белгороде

Снова на Харгоре: белгородцы рассказали о массовой драке со стрельбой

6 декабря 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney. Массовая драка произошла в Белгороде

В Белгороде произошла массовая драка

Сюжет
Драка
Инцидент случился во дворе многоквартирного дома по адресу улица 5 Августа, 20. Местные жители рассказали, что вечером там произошла массовая драка, были якобы слышны звуки стрельбы. Видео опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

Очевидцы с балкона записали произошедшее на видео. Когда именно оно было снято — не уточняется, но можно предположить, что вечером 5 декабря. На кадрах из ролика плохо, но всё же видно за ветками деревьев множество быстро перемещающихся силуэтов. Слышна нецензурная брань.

Прозвучал и отдалённо похожий на выстрел звук, но он был довольно глухим, чтобы установить точно.

Никаких подробностей на данный момент нет. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали, а о пострадавших не сообщалось.

Недавно похожий случай со стрельбой произошёл на Харьковской горе. Один из участников конфликта попал в реанимацию.

Кадр из видео с массовой дракой. За деревьями можно различить многочисленные силуэты людейКадр из видео с массовой дракой. За деревьями можно различить многочисленные силуэты людей
Кадр из видео с массовой дракой. За деревьями можно различить многочисленные силуэты людей. Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Полиция прокомментировала историю с дракой иностранцев на Садовой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Брата Фёдора Емельяненко могут осудить за уличную драку в Старом ОсколеНа Харгоре в Белгороде произошла стрельба? Что известноВ УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским
#Валерия Колесникова#Драка#Происшествия#Стрельба#Новости Белгорода#Харьковская гора#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика