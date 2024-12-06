Снова на Харгоре: белгородцы рассказали о массовой драке со стрельбой

Posted 6 декабря, 11:24
Published 6 декабря, 11:24
Modified 6 декабря, 11:26
Updated 6 декабря, 11:26
Очевидцы с балкона записали произошедшее на видео. Когда именно оно было снято — не уточняется, но можно предположить, что вечером 5 декабря. На кадрах из ролика плохо, но всё же видно за ветками деревьев множество быстро перемещающихся силуэтов. Слышна нецензурная брань.
Прозвучал и отдалённо похожий на выстрел звук, но он был довольно глухим, чтобы установить точно.
Никаких подробностей на данный момент нет. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали, а о пострадавших не сообщалось.
Недавно похожий случай со стрельбой произошёл на Харьковской горе. Один из участников конфликта попал в реанимацию.