На Харгоре в Белгороде произошла стрельба? Что известно

Posted 13 ноября, 06:11
Published 13 ноября, 06:11
Modified 13 ноября, 06:14
Updated 13 ноября, 06:14
В Белгороде произошла стрельба, сообщают местные медиа. По их информации, случилось это днём 12 ноября на улице Есенина. Конфликт произошёл между двумя мужчинами, один в итоге выстрелил в другого.
Источник со ссылкой на очевидца пишет, что пострадавший мужчина находится в реанимации.
В полиции официальных комментариев по происшествию пока не публиковали.
Стрельба на Харгоре в Белгороде ранее произошла в августе. Тогда происшествие случилось на улице Будённого. Очевидцы заметили человека, лежавшего на дороге после стрельбы.