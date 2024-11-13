bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 06:11

Published 13 ноября, 06:11

Modified 13 ноября, 06:14

Updated 13 ноября, 06:14

Стрельба в Белгороде попала на камеру видеонаблюдения

На Харгоре в Белгороде произошла стрельба? Что известно

13 ноября 2024, 06:11
Фото: «Авто Белгород». Стрельба в Белгороде попала на камеру видеонаблюдения

Очевидцы сообщили о стрельбе на Харгоре в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Происшествие случилось 12 ноября, пишет «Авто Белгород». Двое мужчин повздорили, один выстрелил в другого. Произошедшее попало на запись уличной видеокамеры.

В Белгороде произошла стрельба, сообщают местные медиа. По их информации, случилось это днём 12 ноября на улице Есенина. Конфликт произошёл между двумя мужчинами, один в итоге выстрелил в другого.

Источник со ссылкой на очевидца пишет, что пострадавший мужчина находится в реанимации.

В полиции официальных комментариев по происшествию пока не публиковали.

Стрельба на Харгоре в Белгороде ранее произошла в августе. Тогда происшествие случилось на улице Будённого. Очевидцы заметили человека, лежавшего на дороге после стрельбы.

Белгородцы сообщили о стрельбе на Харгоре
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской областиСтало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской областиПьяный гендиректор белгородской компании выстрелил из ружья в своего подчинённого
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Реанимация#Пострадавший#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика