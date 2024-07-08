Пьяный гендиректор белгородской компании выстрелил из ружья в своего подчинённого

Гендиректора компании в Белгороде будут судить за пьяную стрельбу

В марте 2024 года генеральный директор одной из белгородских коммерческих организаций, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим подчинённым. В результате конфликта директор выстрелил в своего подчинённого. Подробности сообщили в СУ СК России по Белгородской области.