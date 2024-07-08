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Суд

Пьяный гендиректор белгородской компании выстрелил из ружья в своего подчинённого

8 июля 2024, 15:47
Фото: 1MI
Суд

Гендиректора компании в Белгороде будут судить за пьяную стрельбу

В марте 2024 года генеральный директор одной из белгородских коммерческих организаций, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим подчинённым. В результате конфликта директор выстрелил в своего подчинённого. Подробности сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

В Белгородской области будут судить генерального директора одной из коммерческих организаций. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего подчинённого и незаконном обороте боеприпасов.

По версии следствия, 28 марта 2024 года между генеральным директором, который был пьян, и его подчинённым — начальником производственного участка фирмы — произошёл конфликт, связанный с работой.

Обвиняемый, вернувшись домой, вооружился своим охотничьим ружьём и отправился обратно в офис фирмы. Там в присутствии бухгалтера он выстрелил в бедро своего подчинённого, а затем покинул место преступления. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Дома у мужчины провели обыск. Сотрудники, проводившие осмотр, обнаружили патроны, запрещённые к свободному обороту гражданскими лицами. Как выяснилось позже, их обвиняемый приобрёл незаконно.

В отношении генерального директора возбуждено два уголовных дела: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Напомним, недавно у ещё одного белгородца полицейские изъяли коллекцию из 100 патронов и 3 кг пороха. Против него возбудили два уголовных дела за незаконное хранение боеприпасов.

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