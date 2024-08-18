Белгородцы сообщили о стрельбе на Харгоре

Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Вечером 18 августа в Белгороде произошла стрельба, о чём сообщили сразу несколько медиа. Происшествие случилось на улице Будённого.
Как пишет Telegram-канал «Просто Михаил», предварительно перед стрельбой возник конфликт.
«Белгород № 1» со ссылкой на очевидцев сообщает, что раздалось 6-7 звуков выстрела — возможно, стреляли из травмата.
Также на кадрах видно, что на месте ЧП на дороге лежит человек. О его состоянии ничего не известно.
Официальных подробностей о происшествии не было.