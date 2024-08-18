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Posted Сегодня, 20:33

Published Сегодня, 20:33

Modified Сегодня, 20:35

Updated Сегодня, 20:35

Место стрельбы в Белгороде

Белгородцы сообщили о стрельбе на Харгоре

18 августа 2024, 20:33
Фото: Go31
Место стрельбы в Белгороде
Происшествие случилось на улице Будённого. На дороге заметили лежащего человека, о его состоянии ничего не известно.

Вечером 18 августа в Белгороде произошла стрельба, о чём сообщили сразу несколько медиа. Происшествие случилось на улице Будённого.

Как пишет Telegram-канал «Просто Михаил», предварительно перед стрельбой возник конфликт.

«Белгород № 1» со ссылкой на очевидцев сообщает, что раздалось 6-7 звуков выстрела — возможно, стреляли из травмата.

Также на кадрах видно, что на месте ЧП на дороге лежит человек. О его состоянии ничего не известно.

Официальных подробностей о происшествии не было.

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