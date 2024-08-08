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В УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским

В УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским

8 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI
Драка произошла 9 июня между Ангелиной Николаевой, жительницей села Мясоедово, и Евгением Зубенко, полицейским в отставке. Причиной стала детская ссора. В УМВД по Белгородскому району решили не возбуждать уголовное дело из-за отсутствия вреда здоровью участников конфликта, сообщает «Фонарь».
Сюжет
Драка

Сотрудники УМВД по Белгородскому району решили не возбуждать уголовное дело по факту драки между жительницей села Мясоедово Ангелиной Николаевой и полицейским в отставке Евгением Зубенко.

Издание направило официальный запрос в ведомство с просьбой разъяснить, почему было принято такое решение. В управлении сообщили, что трое участников конфликта получили телесные повреждения в драке и написали заявления в полицию, но по итогам медицинской экспертизы выяснилось, что вреда здоровью они не представляют. А если нет вреда, то и оснований для возбуждения дела тоже нет.

Причиной конфликта стала детская ссора. Сын Николаевой в очередной раз повздорил с сыном бывшего полицейского, после чего женщина решила поговорить с Зубенко. Ничем хорошим разговор не закончился.

Через несколько дней экс-полицейский, его жена и ещё один мужчина напали на Николаеву, драка попала на камеры видеонаблюдения.

Многодетная мать передала видео участковому, но в полиции решили не возбуждать уголовное дело. Тогда местная жительница пожаловалась в прокуратуру, и дело вернули на дорасследование. Оказалось, что во время первой проверки не проанализировали записи с камер.

Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским
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