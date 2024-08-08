В УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским

Издание направило официальный запрос в ведомство с просьбой разъяснить, почему было принято такое решение. В управлении сообщили, что трое участников конфликта получили телесные повреждения в драке и написали заявления в полицию, но по итогам медицинской экспертизы выяснилось, что вреда здоровью они не представляют. А если нет вреда, то и оснований для возбуждения дела тоже нет.