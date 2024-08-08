В УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сотрудники УМВД по Белгородскому району решили не возбуждать уголовное дело по факту драки между жительницей села Мясоедово Ангелиной Николаевой и полицейским в отставке Евгением Зубенко.
Издание направило официальный запрос в ведомство с просьбой разъяснить, почему было принято такое решение. В управлении сообщили, что трое участников конфликта получили телесные повреждения в драке и написали заявления в полицию, но по итогам медицинской экспертизы выяснилось, что вреда здоровью они не представляют. А если нет вреда, то и оснований для возбуждения дела тоже нет.
Причиной конфликта стала детская ссора. Сын Николаевой в очередной раз повздорил с сыном бывшего полицейского, после чего женщина решила поговорить с Зубенко. Ничем хорошим разговор не закончился.
Через несколько дней экс-полицейский, его жена и ещё один мужчина напали на Николаеву, драка попала на камеры видеонаблюдения.
Многодетная мать передала видео участковому, но в полиции решили не возбуждать уголовное дело. Тогда местная жительница пожаловалась в прокуратуру, и дело вернули на дорасследование. Оказалось, что во время первой проверки не проанализировали записи с камер.