Полиция прокомментировала историю с дракой иностранцев на Садовой в Белгороде

Вторая сторона — те самые иностранцы — позже заявили, что это ложь. Telegram-каналу «Белгород № 1» они поведали, что в обеих компаниях в основном были иностранные граждане и только одна русская девушка. Один из парней в соседней компании начал якобы сексуально домогаться до их подруги. Разобраться в ситуации решили по-мужски — вышли из заведения, развязали словесную перепалку. Девушка, по всей видимости — рассказчица предыдущей версии, начала записывать происходящее на видео и пригрозила вызвать полицию. Иностранцы были не против, так как хотели заявить на «мальчика, который [является] отвратительным сексуальным насильником».