Полиция прокомментировала историю с дракой иностранцев на Садовой в Белгороде

Posted 28 ноября, 11:49
Published 28 ноября, 11:49
Modified 28 ноября, 11:51
Updated 28 ноября, 11:51
В воскресенье, 17 ноября, в дежурную полицейскую часть поступило сообщение о драке на улице Садовая. Приехавшие на место сотрудники задержали участников, ими оказались иностранцы. Чтобы разобраться в ситуации, их доставили в отдел, но история получила огласку в соцсетях.
Сначала одна из сторон конфликта представила свою версию: якобы пьяные молодые арабы проводили время в кальянной, когда поссорились с латиноамериканской девушкой и избили её, а потом и своих «оппонентов» в этой истории. Причина на это у них, по версии рассказчицы, была одна — разбушевавшейся в крови алкоголь.
Вторая сторона — те самые иностранцы — позже заявили, что это ложь. Telegram-каналу «Белгород № 1» они поведали, что в обеих компаниях в основном были иностранные граждане и только одна русская девушка. Один из парней в соседней компании начал якобы сексуально домогаться до их подруги. Разобраться в ситуации решили по-мужски — вышли из заведения, развязали словесную перепалку. Девушка, по всей видимости — рассказчица предыдущей версии, начала записывать происходящее на видео и пригрозила вызвать полицию. Иностранцы были не против, так как хотели заявить на «мальчика, который [является] отвратительным сексуальным насильником».
Видео, по словам второй стороны, первая отредактировала так, чтобы предстать в лучшем свете, поэтому они не отражали реальность.
«В вашем посте написано, что „арабы напали на латиноамериканку“, как такое возможно? Латиноамериканка была нашей подругой, которая подверглась сексуальному насилию! Мы требуем, чтобы вы изменили написанное или представили объяснение. Душераздирающе, что наша репутация пошла прахом, [а другие не будут наказаны — прим. ред.] <…> только потому, что одна из них — русская девушка», — утверждает вторая сторона.
Полиция заключила, что конфликт произошёл из-за того, что обе компании перед этим распивали спиртные напитки. На четырёх участников инцидента составили шесть протоколов за побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Материалы направили в суд.
Рассказчице первой версии, которая нецензурно выражалась на видео, выписали штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
В высшие учебные заведения, где учатся иностранцы, направили письма с просьбой провести профилактические беседы со студентами.