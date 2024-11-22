«Сказали, что придут домой и убьют»: пьяные иностранные студенты избили белгородцев

Posted 22 ноября, 12:11
Published 22 ноября, 12:11
Modified 22 ноября, 12:11
Updated 22 ноября, 12:11
Как утверждает девушка, вечер не задался ещё в самом заведении — в кальянной. Произошёл конфликт между арабами и латиноамериканской девушкой. Молодые люди в нетрезвом состоянии, по словам белгородки, начали избивать вторую, тогда пострадавшие решили покинуть заведение.
«Но на выходе из заведения на нас напала группа из пьяных иностранных студентов. Избили. Сказали, что придут домой и убьют», — пояснила подписчица «Белгород № 1».
Всё происходящее она фиксировала на камеру.
Девушка с мужем обратились с заявлением в полицию. Это подтвердили Telegram-каналу в белгородском УМВД. Полицейские начали проверку.