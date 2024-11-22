«Сказали, что придут домой и убьют»: пьяные иностранные студенты избили белгородцев

Как утверждает девушка, вечер не задался ещё в самом заведении — в кальянной. Произошёл конфликт между арабами и латиноамериканской девушкой. Молодые люди в нетрезвом состоянии, по словам белгородки, начали избивать вторую, тогда пострадавшие решили покинуть заведение.