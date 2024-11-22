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Posted 22 ноября, 12:11

Published 22 ноября, 12:11

Modified 22 ноября, 12:11

Updated 22 ноября, 12:11

В Белгороде произошёл конфликт с участием иностранцев

«Сказали, что придут домой и убьют»: пьяные иностранные студенты избили белгородцев

22 ноября 2024, 12:11
Фото: 1MI. В Белгороде произошёл конфликт с участием иностранцев

Полиция проверяет информацию об инциденте с иностранцами в Белгороде

Сюжет
Драка
Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 ноября. Как утверждает одна из сторон конфликта, группа иностранных студентов напала на местных жителей. Произошло это на улице Садовой, сообщает «Белгород № 1». Что ещё известно?

Как утверждает девушка, вечер не задался ещё в самом заведении — в кальянной. Произошёл конфликт между арабами и латиноамериканской девушкой. Молодые люди в нетрезвом состоянии, по словам белгородки, начали избивать вторую, тогда пострадавшие решили покинуть заведение.

«Но на выходе из заведения на нас напала группа из пьяных иностранных студентов. Избили. Сказали, что придут домой и убьют», — пояснила подписчица «Белгород № 1».

Всё происходящее она фиксировала на камеру.

Видео: «Белгород №1». Видео с дракой

Девушка с мужем обратились с заявлением в полицию. Это подтвердили Telegram-каналу в белгородском УМВД. Полицейские начали проверку.

Последствия дракиПоследствия драки
Последствия дракиПоследствия драки
Последствия драки. Фото: «Белгород №1»
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