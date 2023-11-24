Уличная драка переросла в магазинную: встреча двух белгородцев привела к перелому

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По предварительным данным, 38-летний пьяный мужчина встретил на улице в Белгородском районе своего знакомого и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший забежал в магазин, но злоумышленник догнал его и продолжил избивать. У 32-летнего жителя Дубового зафиксировали перелом орбитальной кости правого глаза.
Потерпевший обратился в полицию, подозреваемого задержали. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.
Напомним, что 1 января 2020 года сотрудники ППС избили белгородца за отказ проследовать с ними в служебный автомобиль. Их осудили за превышение должностных полномочий.