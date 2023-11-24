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Published Сегодня, 10:51

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Избиение

Уличная драка переросла в магазинную: встреча двух белгородцев привела к перелому

24 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Избиение

Белгородец встретил на улице знакомого и избил его до перелома

Инцидент произошёл в посёлке Дубовое Белгородского района. Злоумышленник шёл по улице, когда встретил своего знакомого и ударил его по лицу. За избиение белгородцу грозит три года тюрьмы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Драка

По предварительным данным, 38-летний пьяный мужчина встретил на улице в Белгородском районе своего знакомого и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший забежал в магазин, но злоумышленник догнал его и продолжил избивать. У 32-летнего жителя Дубового зафиксировали перелом орбитальной кости правого глаза.

Потерпевший обратился в полицию, подозреваемого задержали. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.

Напомним, что 1 января 2020 года сотрудники ППС избили белгородца за отказ проследовать с ними в служебный автомобиль. Их осудили за превышение должностных полномочий.

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#Драка#Белгородский район#Уголовное дело#Дубовое#Белгород#Перелом#Александра Склярова
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