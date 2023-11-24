Уличная драка переросла в магазинную: встреча двух белгородцев привела к перелому

По предварительным данным, 38-летний пьяный мужчина встретил на улице в Белгородском районе своего знакомого и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший забежал в магазин, но злоумышленник догнал его и продолжил избивать. У 32-летнего жителя Дубового зафиксировали перелом орбитальной кости правого глаза.