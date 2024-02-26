Стали известны подробности массовой драки в Белгороде в День защитника Отечества

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Сообщение о драке в районе дома № 20 на улице Губкина поступило в отдел полиции №1 Белгорода. Видеозапись случившегося позже также опубликовали в интернете.
По предварительной информации, между пьяными посетителями одного из заведений сначала завязался словесный конфликт, затем он перерос в массовую драку на улице, которую и запечатлели на видео очевидцы. Установить удалось двоих участников конфликта — 37-летнего и 38-летнего жителей Белгорода.
В отношении мужчин составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Наказание по статье — штраф или административный арест до 15 суток.
Белгородцы отметили, что претензий друг к другу не имеют, и попросили не проводить проверку.
Напомним, что потасовка случилась вечером 23 февраля. В ней участвовали около десяти человек.