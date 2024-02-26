Стали известны подробности массовой драки в Белгороде в День защитника Отечества

По предварительной информации, между пьяными посетителями одного из заведений сначала завязался словесный конфликт, затем он перерос в массовую драку на улице, которую и запечатлели на видео очевидцы. Установить удалось двоих участников конфликта — 37-летнего и 38-летнего жителей Белгорода.