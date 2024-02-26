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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Кадр из видео с массовой дракой в Белгороде

Стали известны подробности массовой драки в Белгороде в День защитника Отечества

26 февраля 2024, 07:21
Фото: Bel.ru
Кадр из видео с массовой дракой в Белгороде

Полиция нашла участников массовой драки в Белгороде 23 февраля

Полицейские установили двоих участников массовой драки. Составлены административные материалы за мелкое хулиганство. По статье мужчинам грозит штраф или арест до 15 суток. Подробности произошедшего конфликта сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Драка

Сообщение о драке в районе дома № 20 на улице Губкина поступило в отдел полиции №1 Белгорода. Видеозапись случившегося позже также опубликовали в интернете.

По предварительной информации, между пьяными посетителями одного из заведений сначала завязался словесный конфликт, затем он перерос в массовую драку на улице, которую и запечатлели на видео очевидцы. Установить удалось двоих участников конфликта — 37-летнего и 38-летнего жителей Белгорода.

В отношении мужчин составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Наказание по статье — штраф или административный арест до 15 суток.

Белгородцы отметили, что претензий друг к другу не имеют, и попросили не проводить проверку.

Напомним, что потасовка случилась вечером 23 февраля. В ней участвовали около десяти человек.

День защитника Отечества в Белгороде отметили массовой дракой
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