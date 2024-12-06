Снежно и скользко будет в Белгородской области в эти выходные

Сюжет Погода

В субботу и воскресенье на территории региона ожидается облачная погода и гололедица, временами будет идти снег. Минимальная температура составит -6 °С. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.