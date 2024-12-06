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Posted 6 декабря, 13:43

Published 6 декабря, 13:43

Modified 6 декабря, 13:45

Updated 6 декабря, 13:45

Снег ожидается в выходные в Белгороде

Снежно и скользко будет в Белгородской области в эти выходные

6 декабря 2024, 13:43
Фото: bel.ru. Снег ожидается в выходные в Белгороде
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Погода
В субботу и воскресенье на территории региона ожидается облачная погода и гололедица, временами будет идти снег. Минимальная температура составит -6 °С. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Завтра, 7 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью может выпасть небольшой снег, продолжится он и днём. На дорогах возможна гололедица.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит -6…-1 °С в тёмное время суток и от -4 °С до +1 °С — в светлое.

В Белгороде столбик термометра в субботу остановится на -1 °С днём и -2 °С — ночью.

В воскресенье, 8 декабря, температура воздуха ожидается такая же, однако осадков уже не предвидится.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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