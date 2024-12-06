Снежно и скользко будет в Белгородской области в эти выходные

Posted 6 декабря, 13:43
Published 6 декабря, 13:43
Modified 6 декабря, 13:45
Updated 6 декабря, 13:45
Завтра, 7 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью может выпасть небольшой снег, продолжится он и днём. На дорогах возможна гололедица.
Порывы юго-восточного ветра достигнут 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит -6…-1 °С в тёмное время суток и от -4 °С до +1 °С — в светлое.
В Белгороде столбик термометра в субботу остановится на -1 °С днём и -2 °С — ночью.
В воскресенье, 8 декабря, температура воздуха ожидается такая же, однако осадков уже не предвидится.