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Posted 27 ноября, 13:01

Published 27 ноября, 13:01

Modified 27 ноября, 13:01

Updated 27 ноября, 13:01

В Белгородской области снова выпадет снег

Дождались: в Белгородской области снова выпадет немного снега

27 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI. В Белгородской области снова выпадет снег

МЧС предупредило о снеге в Белгородской области

Сюжет
Погода
Снег пришёл в Белгородскую область в начале ноября. Как внезапно выпал, так быстро и растаял. С того момента жители задавались вопросом: когда ожидать его снова? Синоптики обрадовали новостью о том, что снег выпадет вновь в четверг, хоть и ночью, сообщает региональное МЧС.

В четверг, 28 ноября, погода в Белгородской области будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а днём осадков не предвидится.

Местами возможен туман. Ветер будет переменным в ночное время со скоростью 2-7 м/с. Днём он поменяет направление на западное и усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -5…0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.

Напомним, что вторник в Белгородской области выдался не только морозным, но ещё и туманным. Ночью температуры в регионе начинают стабильно опускаться до -5 °С, а поднимаются днём максимум до +2…+5 °С.

Белгородцы в тумане: вторник в регионе будет не только морозным
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