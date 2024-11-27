Дождались: в Белгородской области снова выпадет немного снега

Posted 27 ноября, 13:01
Published 27 ноября, 13:01
Modified 27 ноября, 13:01
Updated 27 ноября, 13:01
В четверг, 28 ноября, погода в Белгородской области будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а днём осадков не предвидится.
Местами возможен туман. Ветер будет переменным в ночное время со скоростью 2-7 м/с. Днём он поменяет направление на западное и усилится до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -5…0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.
Напомним, что вторник в Белгородской области выдался не только морозным, но ещё и туманным. Ночью температуры в регионе начинают стабильно опускаться до -5 °С, а поднимаются днём максимум до +2…+5 °С.