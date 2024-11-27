Дождались: в Белгородской области снова выпадет немного снега

МЧС предупредило о снеге в Белгородской области

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Снег пришёл в Белгородскую область в начале ноября. Как внезапно выпал, так быстро и растаял. С того момента жители задавались вопросом: когда ожидать его снова? Синоптики обрадовали новостью о том, что снег выпадет вновь в четверг, хоть и ночью, сообщает региональное МЧС.