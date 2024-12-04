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Posted 4 декабря, 12:28

Published 4 декабря, 12:28

Modified 4 декабря, 12:28

Updated 4 декабря, 12:28

В Белгороде вновь выпадет снег

В первый четверг декабря в Белгороде выпадет снег. Надолго ли?

4 декабря 2024, 12:28
Фото: 1MI. В Белгороде вновь выпадет снег

Небольшой снег ожидается в Белгороде в четверг

Сюжет
Погода
В первый четверг декабря в Белгородской области может выпасть небольшой снег. При этом температура воздуха не опустится ниже -5 °C. Подробнее о погоде рассказали в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра РФ.

Завтра, 5 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, а в отдельных районах опустится туман. Ветер восточного направления достигнет 4-9 м/с.

Температура воздуха по региону ночью и днём составит -5…0 °C. В областном центре в тёмное время суток столбик термометра опустится до -3 °C, а в светлое поднимется всего на пару градусов — до -1 °C.

Последний рабочий день этой недели, 6 декабря, также может быть снежным, однако уже в субботу, 7 декабря, ожидается мокрый снег с дождём. В воскресенье осадки не прогнозируются.

Дождались: в Белгородской области снова выпадет немного снега
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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