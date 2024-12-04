В первый четверг декабря в Белгороде выпадет снег. Надолго ли?

Небольшой снег ожидается в Белгороде в четверг

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В первый четверг декабря в Белгородской области может выпасть небольшой снег. При этом температура воздуха не опустится ниже -5 °C. Подробнее о погоде рассказали в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра РФ.