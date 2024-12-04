В первый четверг декабря в Белгороде выпадет снег. Надолго ли?

Posted 4 декабря, 12:28
Published 4 декабря, 12:28
Modified 4 декабря, 12:28
Updated 4 декабря, 12:28
Завтра, 5 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, а в отдельных районах опустится туман. Ветер восточного направления достигнет 4-9 м/с.
Температура воздуха по региону ночью и днём составит -5…0 °C. В областном центре в тёмное время суток столбик термометра опустится до -3 °C, а в светлое поднимется всего на пару градусов — до -1 °C.
Последний рабочий день этой недели, 6 декабря, также может быть снежным, однако уже в субботу, 7 декабря, ожидается мокрый снег с дождём. В воскресенье осадки не прогнозируются.