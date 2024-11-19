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Posted 19 ноября, 14:35

Published 19 ноября, 14:35

Modified 19 ноября, 14:37

Updated 19 ноября, 14:37

Гладков: этой зимой снег в регионе будут убирать больше 1500 единиц техники

Гладков: этой зимой снег в регионе будут убирать больше 1500 единиц техники

19 ноября 2024, 14:35
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
На оперативном совещании власти обсудили, готова ли Белгородская область к зимнему сезону. Известно, сколько коммунальной техники выйдет на рейс, как будут убирать снег и сколько заготовлено песка и соли.

В этом году на очистку улиц от снега выйдет 1508 единиц коммунальной техники — на 321 больше, чем в прошлом.

Большинство техники — 907 единиц — будет задействовано в муниципальных бюджетных учреждениях и сельских поселениях. Еще 438 единиц будут работать по договорам фактического оказания услуг, а оставшиеся 163 отправят в управляющие организации.

Если снег выпадет в аномальных количествах, в девяти муниципалитетах коммунальщики будут работать в две смены. К таким районам относятся Белгород, Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский округа, а также Борисовский и Чернянский районы, как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

Весь транспорт будет отображаться в единой системе мониторинга, а оперативную информацию о ситуации с уборкой планируется передавать ежедневно не позднее 7:00 утра.

Также в регионе на осенне-зимний период заготовлено 99,5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 16 тысяч тонн технической соли.

Зимой на очистку белгородских дорог выйдет 1,5 тыс машин, но не всё так гладко
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Снег#Уборка улиц#Белгород#Коммунальная техника#Хорошие новости
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