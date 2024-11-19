Гладков: этой зимой снег в регионе будут убирать больше 1500 единиц техники

Если снег выпадет в аномальных количествах, в девяти муниципалитетах коммунальщики будут работать в две смены. К таким районам относятся Белгород, Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский округа, а также Борисовский и Чернянский районы, как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.