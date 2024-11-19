Гладков: этой зимой снег в регионе будут убирать больше 1500 единиц техники

Posted 19 ноября, 14:35
Published 19 ноября, 14:35
Modified 19 ноября, 14:37
Updated 19 ноября, 14:37
В этом году на очистку улиц от снега выйдет 1508 единиц коммунальной техники — на 321 больше, чем в прошлом.
Большинство техники — 907 единиц — будет задействовано в муниципальных бюджетных учреждениях и сельских поселениях. Еще 438 единиц будут работать по договорам фактического оказания услуг, а оставшиеся 163 отправят в управляющие организации.
Если снег выпадет в аномальных количествах, в девяти муниципалитетах коммунальщики будут работать в две смены. К таким районам относятся Белгород, Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский округа, а также Борисовский и Чернянский районы, как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.
Весь транспорт будет отображаться в единой системе мониторинга, а оперативную информацию о ситуации с уборкой планируется передавать ежедневно не позднее 7:00 утра.
Также в регионе на осенне-зимний период заготовлено 99,5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 16 тысяч тонн технической соли.