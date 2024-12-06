Погибшего мужчину нашли в сгоревшем вагончике в Белгородской области

Posted 6 декабря, 09:58
Published 6 декабря, 09:58
Modified 6 декабря, 09:58
Updated 6 декабря, 09:58
6 декабря в хуторе Клиновый Ровеньского района погиб 30-летний мужчина. Его тело обнаружили в сгоревшем вагончике. Что привело к пожару, пока не известно. О происшествии в МЧС сообщили в районе 03:00.
Всего же за сутки в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров. 5 декабря в Дмитриевке Яковлевского округа полностью сгорел дом. По предварительной версии, к пожару могло привести неисправное электрооборудование.
Накануне и сегодня утром в Белгороде на улице Королёва произошёл пожар в мусоропроводе в МКД. В Чернянском районе и Красной Яруге горели сараи, в Губкине — гараж.
Утром 6 декабря пожар произошёл в деревянном доме в Шебекинском горокруге и в бытовом вагончике в Борисовском районе.