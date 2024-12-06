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Posted 6 декабря, 09:58

Published 6 декабря, 09:58

Modified 6 декабря, 09:58

Updated 6 декабря, 09:58

Мужчина погиб при пожаре в Белгородской области

Погибшего мужчину нашли в сгоревшем вагончике в Белгородской области

6 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI. Мужчина погиб при пожаре в Белгородской области
Происшествие случилось в Ровеньском районе. Погибшему было 30 лет. Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

6 декабря в хуторе Клиновый Ровеньского района погиб 30-летний мужчина. Его тело обнаружили в сгоревшем вагончике. Что привело к пожару, пока не известно. О происшествии в МЧС сообщили в районе 03:00.

Всего же за сутки в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров. 5 декабря в Дмитриевке Яковлевского округа полностью сгорел дом. По предварительной версии, к пожару могло привести неисправное электрооборудование.

Накануне и сегодня утром в Белгороде на улице Королёва произошёл пожар в мусоропроводе в МКД. В Чернянском районе и Красной Яруге горели сараи, в Губкине — гараж.

Утром 6 декабря пожар произошёл в деревянном доме в Шебекинском горокруге и в бытовом вагончике в Борисовском районе.

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#Белгородская область#Происшествия#Гибель#Белгород
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