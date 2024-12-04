Искавший туалет пьяный белгородец зашёл в подвал МКД и устроил там пожар

Со слов подсудимого, он, выпивши, возвращался домой из бара. Ему резко очень сильно захотелось сходить в туалет. «По-маленькому» сделать негде — на улице холодно. Мужчина принял самое разумное, как ему казалось на тот момент, решение: зашёл в подвал жилого дома на Белгородском проспекте, чтобы сделать свои дела там.