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Posted 4 декабря, 14:43

Published 4 декабря, 14:43

Modified 4 декабря, 14:45

Updated 4 декабря, 14:45

Поджог произошёл в доме на Белгородском проспекте

Искавший туалет пьяный белгородец зашёл в подвал МКД и устроил там пожар

4 декабря 2024, 14:43
Фото: 1MI. Поджог произошёл в доме на Белгородском проспекте

Уроженца Старого Оскола осудили за поджог в МКД в Белгороде

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Новости Белгорода
Странный инцидент произошёл в Белгороде. Уроженец Старого Оскола по дороге из бара решил справить нужду в подвале, а затем случайно устроил там пожар. Огонь уничтожил имущество на сумму 369 968 рублей, рассказали в Свердловском районном суде Белгорода.

Со слов подсудимого, он, выпивши, возвращался домой из бара. Ему резко очень сильно захотелось сходить в туалет. «По-маленькому» сделать негде — на улице холодно. Мужчина принял самое разумное, как ему казалось на тот момент, решение: зашёл в подвал жилого дома на Белгородском проспекте, чтобы сделать свои дела там.

Но в подвале было темно, света нет. Староосколец поджёг валявшуюся на полу бумагу и задремал. Огонь распространился по помещению, его охватило дымом. Виновник почувствовал запах, проснулся и выбежал на улицу.

В итоге его осудили за умышленное повреждение чужого имущества. Пожар нанёс ущерб управляющей компании на сумму 369 968 рублей. Подсудимый частично признал вину, уточнив, что намеренно устраивать пожар он не хотел. Ущерб возместил в полном объёме.

Суд признал молодого человека виновным по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, но заменили принудительными работами на срок два года. У мужчины также ежемесячно будут удерживать 10% от заработной платы в доход государства.

Приговор не обжаловали, он уже вступил в законную силу.

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