Из-за острой проблемы в туристическом Орле создали туалетный путеводитель

Posted 6 декабря, 12:20
Published 6 декабря, 12:20
Modified 6 декабря, 12:22
Updated 6 декабря, 12:22
Жителей Орловской области, как и Белгородской, продолжает волновать тема недостатка общественных туалетов. Губернатор предлагает жителям ходить в уборные в кафе и ресторанах, но один из орловцев решил создать туалетный путеводитель, чтобы жителям и туристам было проще ориентироваться.
В нём указаны не только старые уборные, но и недавно открытые. Список рекомендаций включает множество торговых центров, вокзалов, парков и другие места. Местным жителям очень понравилась такая инициатива, поэтому они предложили сделать путеводитель официальным и предлагать его туристам.
Добавим, что ранее редакция Бел.Ру также подготавливала материал по всем общественным туалетам в городе. Ознакомиться с картой можно здесь.