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Posted 6 декабря, 12:20

Published 6 декабря, 12:20

Modified 6 декабря, 12:22

Updated 6 декабря, 12:22

Из-за острой проблемы в туристическом Орле создали туалетный путеводитель

Из-за острой проблемы в туристическом Орле создали туалетный путеводитель

6 декабря 2024, 12:20
Фото: bel.ru.
Орловец сделал туалетный путеводитель, которые поможет найти туалет всем гуляющим по городу людям. Местные жители одобрительно отнеслись к созданию подобной карты, отметили журналисты «Орелtimes».

Жителей Орловской области, как и Белгородской, продолжает волновать тема недостатка общественных туалетов. Губернатор предлагает жителям ходить в уборные в кафе и ресторанах, но один из орловцев решил создать туалетный путеводитель, чтобы жителям и туристам было проще ориентироваться.

В нём указаны не только старые уборные, но и недавно открытые. Список рекомендаций включает множество торговых центров, вокзалов, парков и другие места. Местным жителям очень понравилась такая инициатива, поэтому они предложили сделать путеводитель официальным и предлагать его туристам.

Добавим, что ранее редакция Бел.Ру также подготавливала материал по всем общественным туалетам в городе. Ознакомиться с картой можно здесь.

Куда сходить в Белгороде, если не в укрытие: карта туалетов города
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#Александра Склярова#Город#Общество#Туалет#Орловская область#Путеводитель#Общественный туалет
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