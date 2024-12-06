Из-за острой проблемы в туристическом Орле создали туалетный путеводитель

В нём указаны не только старые уборные, но и недавно открытые. Список рекомендаций включает множество торговых центров, вокзалов, парков и другие места. Местным жителям очень понравилась такая инициатива, поэтому они предложили сделать путеводитель официальным и предлагать его туристам.