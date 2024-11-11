Запах из Парижа? В Центральном парке Белгорода установят необычный туалет

Posted 11 ноября, 11:56
Published 11 ноября, 11:56
Modified 11 ноября, 11:58
Updated 11 ноября, 11:58
На реконструкцию центрального парка в Белгороде выделят ещё 285 млн рублей. Контракт на третий этап работ появился на сайте госзакупок. Выбранный подрядчик должен будет заняться благоустройством территории, озеленить общественные пространства, установить различные малые архитектурные формы.
По контракту уложат ещё дорожек из плитки, асфальта и покрытия TerraWay. Из озеленения подрядчик должен высадить газон: партерный, обыкновенный, мавританский. Семена будут сеять в два раза больше нормы.
Также в парке должны появиться восемь новых кормушек, четыре из которых будут подвесными, беседки, навесы для сцены и танцплощадки, перголы с качелями, туалетный модуль на две кабины «Париж», фудкорт в креатив-тауне, летний кинотеатр, пешеходный мост и сухой фонтан.
Деньги выделят из областного бюджета, подать заявки можно до 25 ноября, а выполнить работы — до 20 декабря текущего года.
Отметим, что часть из этих проектов уже реализовали или реализовывают уже сейчас, до подписания контракта. Летний кинотеатр уже возводят, тоже про покрытия, сухой фонтан, кормушки, перголы. Однако в опубликованной на сайте закупок документации не конкретизируется, какие именно работы попадают в третий этап реконструкции парка.
Первые два этапа благоустройства центрального парка производит «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна и Рубена Дарчиняна. Но фирма не в первый раз получает бюджетные деньги на работы в рекреационных зонах Белгорода. Она же занимается набережной «Берега».