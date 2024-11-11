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Posted 11 ноября, 11:56

Published 11 ноября, 11:56

Modified 11 ноября, 11:58

Updated 11 ноября, 11:58

Новый этап работ в парке Белгорода оценили в 285 млн рублей

Запах из Парижа? В Центральном парке Белгорода установят необычный туалет

11 ноября 2024, 11:56
Фото: 1MI.

Новый этап работ в парке Белгорода оценили в 285 млн рублей

Сюжет
Благоустройство
На сайте госзакупок появился третий этап благоустройства центрального парка в Белгороде. В него войдут МАФы, озеленение и другое благоустройство. Правда, часть работ, на которые объявлен контракт, уже сделаны или находятся в процессе возведения. Кто получит почти 300 млн на работы?

На реконструкцию центрального парка в Белгороде выделят ещё 285 млн рублей. Контракт на третий этап работ появился на сайте госзакупок. Выбранный подрядчик должен будет заняться благоустройством территории, озеленить общественные пространства, установить различные малые архитектурные формы.

По контракту уложат ещё дорожек из плитки, асфальта и покрытия TerraWay. Из озеленения подрядчик должен высадить газон: партерный, обыкновенный, мавританский. Семена будут сеять в два раза больше нормы.

Также в парке должны появиться восемь новых кормушек, четыре из которых будут подвесными, беседки, навесы для сцены и танцплощадки, перголы с качелями, туалетный модуль на две кабины «Париж», фудкорт в креатив-тауне, летний кинотеатр, пешеходный мост и сухой фонтан.

Деньги выделят из областного бюджета, подать заявки можно до 25 ноября, а выполнить работы — до 20 декабря текущего года.

Отметим, что часть из этих проектов уже реализовали или реализовывают уже сейчас, до подписания контракта. Летний кинотеатр уже возводят, тоже про покрытия, сухой фонтан, кормушки, перголы. Однако в опубликованной на сайте закупок документации не конкретизируется, какие именно работы попадают в третий этап реконструкции парка.

Спойлер

Первые два этапа благоустройства центрального парка производит «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна и Рубена Дарчиняна. Но фирма не в первый раз получает бюджетные деньги на работы в рекреационных зонах Белгорода. Она же занимается набережной «Берега».

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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Реконструкция#Парк#Госзакупки#Белгород
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