Запах из Парижа? В Центральном парке Белгорода установят необычный туалет

Отметим, что часть из этих проектов уже реализовали или реализовывают уже сейчас, до подписания контракта. Летний кинотеатр уже возводят, тоже про покрытия, сухой фонтан, кормушки, перголы. Однако в опубликованной на сайте закупок документации не конкретизируется, какие именно работы попадают в третий этап реконструкции парка.