bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 18:20

Published 5 декабря, 18:20

Modified 5 декабря, 18:20

Updated 5 декабря, 18:20

Как россияне меняют фондовый рынок: результаты исследования, которые вас удивят

Как россияне меняют фондовый рынок: результаты исследования, которые вас удивят

5 декабря 2024, 18:20
На 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» компании ВТБ Мои Инвестиции и Frank RG представили результаты исследования «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году».

Основной целью исследования стало выявление ключевых факторов, влияющих на инвестиционные решения россиян, а также понимание того, что может способствовать росту их интереса к фондовому рынку в текущих условиях.

Основные выводы

Главные условия для роста объемов инвестиций на фондовом рынке, по мнению респондентов, — это положительная динамика рынка (доходность выше ключевой ставки) и увеличение свободных сбережений благодаря росту уровня жизни. Эти факторы отметили 32% и 31% опрошенных соответственно.

16% участников готовы инвестировать на срок более пяти лет при условии уверенности в росте экономики и наличии свободных средств. При этом 58% заявили, что такие условия мотивировали бы их вкладывать деньги на длительный срок. Однако большинство считает оптимальным горизонтом для инвестирования промежуток от одного до трех лет. Введение долгосрочных инструментов могло бы способствовать увеличению сроков вложений.

Среди самых популярных продуктов для долгосрочных инвестиций были выделены:

  • облигации федерального займа (ОФЗ) — 14%,
  • акции «голубых фишек» — 13%,
  • фонды недвижимости — 12%.

Перспективы IPO

53% респондентов заявили, что никогда не участвовали в первичных размещениях акций (IPO). Однако интерес к этому инструменту можно повысить за счет разумной цены размещения (25%) и благоприятной динамики фондового рынка (18%). Вопреки обсуждениям в СМИ, фактор аллокации оказался наименее значимым. Основной запрос инвесторов — прозрачность.

Осведомленность об ИИС-3 и ЦФА

Инвесторы мало знакомы с рядом новых инструментов. Так, 71% опрошенных не знают о налоговых преимуществах ИИС-3, а 19% никогда не слышали о ЦФА (цифровых финансовых активах). При этом 28% респондентов отметили, что понимание специфики этих инструментов могло бы привлечь их внимание.

Источники информации

Каналы финансовых блогеров оказались главным источником данных о фондовом рынке (17%), обогнав деловые СМИ и телеграм-каналы брокеров. Более того, 82% инвесторов полагаются на аналитику блогеров при принятии решений.

Тенденции и запросы

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, исследование выявило несколько ключевых тенденций:

  1. Прозрачность и доступ к знаниям. 17% участников отметили необходимость глубокого понимания сложных продуктов, равно как и снижение комиссий.
  2. Доступ к инновационным инструментам. Например, 16% респондентов готовы покупать ЦФА при наличии этой опции в приложении.
  3. Развитие технологий. 35% инвесторов считают роботов более доходными, чем человека, а 21% видят меньший риск ошибок в автоматизированных системах.

Уровень активности инвесторов

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и высокие ставки, активность инвесторов в 2024 году остается высокой. Так, 63% опрошенных регулярно или время от времени пополняли брокерский счет, а у 59% доля инвестиций в капитале выросла по сравнению с 2023 годом. Инвестиции в среднем занимают 5–20% от общего капитала, что открывает значительные перспективы для привлечения новых средств на рынок.

«Исследование дает ценную информацию для адаптации услуг и нормативных актов под запросы инвесторов. Важно, чтобы в этом процессе участвовали регуляторы, финансовые организации и даже блогеры, которые стали значимой частью рынка», — отметил Андрей Яцков.

Старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин добавил: «Несмотря на внешние вызовы, розничные инвесторы продолжают активно вкладывать средства, что создает предпосылки для дальнейшего роста рынка».

Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 годАналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на третьАналитики ожидают сокращение розничного кредитования в 2025 году
#Анна Селищева#Общество#Экономика#Россия#ВТБ#Фондовый рынок#Фонды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика