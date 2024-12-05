Как россияне меняют фондовый рынок: результаты исследования, которые вас удивят

Posted 5 декабря, 18:20
Published 5 декабря, 18:20
Modified 5 декабря, 18:20
Updated 5 декабря, 18:20
Основной целью исследования стало выявление ключевых факторов, влияющих на инвестиционные решения россиян, а также понимание того, что может способствовать росту их интереса к фондовому рынку в текущих условиях.
Главные условия для роста объемов инвестиций на фондовом рынке, по мнению респондентов, — это положительная динамика рынка (доходность выше ключевой ставки) и увеличение свободных сбережений благодаря росту уровня жизни. Эти факторы отметили 32% и 31% опрошенных соответственно.
16% участников готовы инвестировать на срок более пяти лет при условии уверенности в росте экономики и наличии свободных средств. При этом 58% заявили, что такие условия мотивировали бы их вкладывать деньги на длительный срок. Однако большинство считает оптимальным горизонтом для инвестирования промежуток от одного до трех лет. Введение долгосрочных инструментов могло бы способствовать увеличению сроков вложений.
Среди самых популярных продуктов для долгосрочных инвестиций были выделены:
53% респондентов заявили, что никогда не участвовали в первичных размещениях акций (IPO). Однако интерес к этому инструменту можно повысить за счет разумной цены размещения (25%) и благоприятной динамики фондового рынка (18%). Вопреки обсуждениям в СМИ, фактор аллокации оказался наименее значимым. Основной запрос инвесторов — прозрачность.
Инвесторы мало знакомы с рядом новых инструментов. Так, 71% опрошенных не знают о налоговых преимуществах ИИС-3, а 19% никогда не слышали о ЦФА (цифровых финансовых активах). При этом 28% респондентов отметили, что понимание специфики этих инструментов могло бы привлечь их внимание.
Каналы финансовых блогеров оказались главным источником данных о фондовом рынке (17%), обогнав деловые СМИ и телеграм-каналы брокеров. Более того, 82% инвесторов полагаются на аналитику блогеров при принятии решений.
По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, исследование выявило несколько ключевых тенденций:
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и высокие ставки, активность инвесторов в 2024 году остается высокой. Так, 63% опрошенных регулярно или время от времени пополняли брокерский счет, а у 59% доля инвестиций в капитале выросла по сравнению с 2023 годом. Инвестиции в среднем занимают 5–20% от общего капитала, что открывает значительные перспективы для привлечения новых средств на рынок.
«Исследование дает ценную информацию для адаптации услуг и нормативных актов под запросы инвесторов. Важно, чтобы в этом процессе участвовали регуляторы, финансовые организации и даже блогеры, которые стали значимой частью рынка», — отметил Андрей Яцков.
Старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин добавил: «Несмотря на внешние вызовы, розничные инвесторы продолжают активно вкладывать средства, что создает предпосылки для дальнейшего роста рынка».