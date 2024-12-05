Как россияне меняют фондовый рынок: результаты исследования, которые вас удивят

16% участников готовы инвестировать на срок более пяти лет при условии уверенности в росте экономики и наличии свободных средств. При этом 58% заявили, что такие условия мотивировали бы их вкладывать деньги на длительный срок. Однако большинство считает оптимальным горизонтом для инвестирования промежуток от одного до трех лет. Введение долгосрочных инструментов могло бы способствовать увеличению сроков вложений.