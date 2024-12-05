К 2026 году искусственный интеллект будет решать 90% клиентских запросов

ИИ, интегрированный в чат-боты, способен интерпретировать запросы с минимальными уточнениями в 75% случаев. Он распознает даже два вопроса в одном сообщении и предлагает более развернутые ответы при повторных обращениях. Система также автоматически исправляет опечатки и другие неточности, что делает взаимодействие более комфортным для пользователей.