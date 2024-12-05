К 2026 году искусственный интеллект будет решать 90% клиентских запросов

Posted 5 декабря, 15:07
Published 5 декабря, 15:07
Modified 5 декабря, 15:09
Updated 5 декабря, 15:09
В настоящее время чат-боты, оснащенные ИИ, уже показывают впечатляющие результаты. Современные технологии позволяют им эффективно определять суть запросов и подбирать подходящие сценарии для ответа. Сейчас 8 из 10 обращений клиентов обрабатываются ботом без необходимости подключения оператора.
Умный чат-бот: точность и удобство
ИИ, интегрированный в чат-боты, способен интерпретировать запросы с минимальными уточнениями в 75% случаев. Он распознает даже два вопроса в одном сообщении и предлагает более развернутые ответы при повторных обращениях. Система также автоматически исправляет опечатки и другие неточности, что делает взаимодействие более комфортным для пользователей.
На данный момент бот ВТБ может работать с 1802 тематиками, из которых 800 управляются с применением технологий ИИ. В планах — дальнейшее расширение тематического охвата, что позволит решать ещё больше задач быстрее и качественнее.
Будущее с генеративным ИИ
«Искусственный интеллект требует тщательной подготовки, подобно ребенку, которого нужно воспитывать, вкладывая знания и усилия, — объяснил Никита Чугунов. — В следующем году мы начнем тестировать генеративный ИИ. Эта технология позволит создавать ответы не по шаблонам, а в формате, максимально близком к живой речи».
Подобные разработки обещают стать революцией для голосовых помощников и цифровых ассистентов. Однако, по мнению эксперта, ИИ никогда полностью не заменит людей: он лишь облегчает работу операторов, оставляя за человеком решение сложных и нестандартных задач, требующих индивидуального подхода и теплого человеческого участия.