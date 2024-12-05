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Posted 5 декабря, 15:07

Published 5 декабря, 15:07

Modified 5 декабря, 15:09

Updated 5 декабря, 15:09

К 2026 году искусственный интеллект будет решать 90% клиентских запросов

К 2026 году искусственный интеллект будет решать 90% клиентских запросов

5 декабря 2024, 15:07
Фото: 1MI.
Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!», что к 2026 году ИИ будет решать 9 из 10 клиентских запросов. Это ускорит обработку обращений и повысит удовлетворенность пользователей.

В настоящее время чат-боты, оснащенные ИИ, уже показывают впечатляющие результаты. Современные технологии позволяют им эффективно определять суть запросов и подбирать подходящие сценарии для ответа. Сейчас 8 из 10 обращений клиентов обрабатываются ботом без необходимости подключения оператора.

Умный чат-бот: точность и удобство

ИИ, интегрированный в чат-боты, способен интерпретировать запросы с минимальными уточнениями в 75% случаев. Он распознает даже два вопроса в одном сообщении и предлагает более развернутые ответы при повторных обращениях. Система также автоматически исправляет опечатки и другие неточности, что делает взаимодействие более комфортным для пользователей.

На данный момент бот ВТБ может работать с 1802 тематиками, из которых 800 управляются с применением технологий ИИ. В планах — дальнейшее расширение тематического охвата, что позволит решать ещё больше задач быстрее и качественнее.

Будущее с генеративным ИИ

«Искусственный интеллект требует тщательной подготовки, подобно ребенку, которого нужно воспитывать, вкладывая знания и усилия, — объяснил Никита Чугунов. — В следующем году мы начнем тестировать генеративный ИИ. Эта технология позволит создавать ответы не по шаблонам, а в формате, максимально близком к живой речи».

Подобные разработки обещают стать революцией для голосовых помощников и цифровых ассистентов. Однако, по мнению эксперта, ИИ никогда полностью не заменит людей: он лишь облегчает работу операторов, оставляя за человеком решение сложных и нестандартных задач, требующих индивидуального подхода и теплого человеческого участия.

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#Анна Селищева#Экономика#Аналитика#Россия#ВТБ#Банки#Искусственный интеллект#ИИ-чат-бот#Генеративный ИИ
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