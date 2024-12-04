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Posted 4 декабря, 12:57

Published 4 декабря, 12:57

Modified 4 декабря, 12:59

Updated 4 декабря, 12:59

В Твери определили лучших специалистов по производственному контролю

В Твери определили лучших специалистов по производственному контролю

4 декабря 2024, 12:57
Фото: «Белгородэнерго».
В профессиональном мастерстве соревновались специалисты, от работы которых зависит эффективное функционирование системы внутреннего технического контроля, надежность и безопасность энергообъектов.

В состязаниях участвовали энергетики из 19 регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Первое место по итогам конкурса завоевал ведущий инженер службы производственного контроля УПБиПК «Белгородэнерго» Максим Телятников, разделив его с Дмитрием Зайцевым из «Рязаньэнерго».

Фото: «Белгородэнерго»

Конкурс состоял из семи этапов. Специалисты демонстрировали теоретические знания по функционированию системы внутреннего технического контроля, расследованию технологических нарушений и пожарной безопасности. Они также решали задачи по выявлению дефектов на оборудовании подстанции, с помощью 3D-моделирования устанавливали опоры на воздушной линии 0,4 кВ, а также оказывали первую помощь «пострадавшему» при несчастном случае.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр» «Информбюро» 

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#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Безопасность#Пожарная безопасность#Энергетика#Оборудование#Тверь#Белгород#Россети Центр
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