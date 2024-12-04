В Твери определили лучших специалистов по производственному контролю

Posted 4 декабря, 12:57
Published 4 декабря, 12:57
Modified 4 декабря, 12:59
Updated 4 декабря, 12:59
В состязаниях участвовали энергетики из 19 регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Первое место по итогам конкурса завоевал ведущий инженер службы производственного контроля УПБиПК «Белгородэнерго» Максим Телятников, разделив его с Дмитрием Зайцевым из «Рязаньэнерго».
Конкурс состоял из семи этапов. Специалисты демонстрировали теоретические знания по функционированию системы внутреннего технического контроля, расследованию технологических нарушений и пожарной безопасности. Они также решали задачи по выявлению дефектов на оборудовании подстанции, с помощью 3D-моделирования устанавливали опоры на воздушной линии 0,4 кВ, а также оказывали первую помощь «пострадавшему» при несчастном случае.
Источник: телеграм-канал «Россети Центр» «Информбюро»