Рост рынка розничных сбережений в России: прогноз эксперта на 2025 год

Posted 4 декабря, 20:11
Published 4 декабря, 20:11
Modified 4 декабря, 20:11
Updated 4 декабря, 20:11
Российский рынок розничных сбережений в 2024 году побил рекорд. Он вырос на целых 26%, теперь общая сумма достигла 56,4 трлн рублей. Основная часть накоплений у россиян, ожидаемо, в рублях.
В текущем году объём розничных пассивов в российской валюте, размещённых на рынке, вырастет на 28% и достигнет 52,6 трлн рублей. В 2025-м объём рублёвых депозитов, накопительных и текущих счетов прибавит 22,5% и превзойдёт отметку в 64 трлн рублей.
Но ожидать, что рост сохранит текущий темп, не стоит, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Однако он всё равно будет активным и составит более 21%, что даст возможность средствам розничных клиентов достичь 68,4 трлн рублей.
В 2025 рост рынка сбережений снизится, если Центральный банк реализует свои намерения по смягчению денежно-кредитной политики. Ожидаемое уменьшение инфляции повлияет и на ключевую ставку, и на ставки по вкладам.
«Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок», — заявил эксперт.