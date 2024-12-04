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Posted 4 декабря, 20:11

Published 4 декабря, 20:11

Modified 4 декабря, 20:11

Updated 4 декабря, 20:11

Рост рынка розничных сбережений в России: прогноз эксперта на 2025 год

Рост рынка розничных сбережений в России: прогноз эксперта на 2025 год

4 декабря 2024, 20:11
Фото: 1MI.
Рынок розничных сбережений в России установил новый рекорд: он вырос на 26% и составил 56,4 трлн рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший активный рост. Но в следующем году ситуация может измениться. Почему возможно снижение темпа роста объяснил эксперт ВТБ.

Российский рынок розничных сбережений в 2024 году побил рекорд. Он вырос на целых 26%, теперь общая сумма достигла 56,4 трлн рублей. Основная часть накоплений у россиян, ожидаемо, в рублях.

В текущем году объём розничных пассивов в российской валюте, размещённых на рынке, вырастет на 28% и достигнет 52,6 трлн рублей. В 2025-м объём рублёвых депозитов, накопительных и текущих счетов прибавит 22,5% и превзойдёт отметку в 64 трлн рублей.

Но ожидать, что рост сохранит текущий темп, не стоит, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Однако он всё равно будет активным и составит более 21%, что даст возможность средствам розничных клиентов достичь 68,4 трлн рублей.

В 2025 рост рынка сбережений снизится, если Центральный банк реализует свои намерения по смягчению денежно-кредитной политики. Ожидаемое уменьшение инфляции повлияет и на ключевую ставку, и на ставки по вкладам.

«Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок», — заявил эксперт.
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#Валерия Колесникова#Экономика#Сбережения#Инфляция#ВТБ#Рынок#Прогноз
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