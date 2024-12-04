Рост рынка розничных сбережений в России: прогноз эксперта на 2025 год

В текущем году объём розничных пассивов в российской валюте, размещённых на рынке, вырастет на 28% и достигнет 52,6 трлн рублей. В 2025-м объём рублёвых депозитов, накопительных и текущих счетов прибавит 22,5% и превзойдёт отметку в 64 трлн рублей.