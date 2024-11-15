Белгородцы хранят в банках рекордную сумму: прирост заметен даже в целом по РФ

Posted 15 ноября, 10:50
Published 15 ноября, 10:50
Modified 15 ноября, 10:50
Updated 15 ноября, 10:50
По состоянию на 1 октября 2024 года жители Белгородской области хранили на счетах в банках около 440 млрд рублей. Это на 119 млрд больше, чем было год назад.
В региональном отделении ЦБ отметили, что жители региона бьют рекорды. За год депозиты физлиц увеличились на 37%.
С января по сентябрь белгородцы отправили на счета 89 млрд рублей. Меньше всего средств перечислили в январе — 1,7 млрд. Охотнее белгородцы отправляли деньги на вклады в июне — около 17 млрд рублей.
Примечательно, что Белгородская область отличилась в РФ по приросту средств населения в банках, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Регион показал динамику в 25,5%. В числе лидеров также оказались Севастополь (23,7%), Курская область (21,7%).
Что же касается счетов эскроу, предназначенных для приобретения жилья в строящихся домах, то на 1 октября 2024 года здесь насчитывалось около 28,5 млрд рублей, внесённых белгородцами. Это на 38% больше, чем было год назад.