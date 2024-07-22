Белгородцы рассказали, на что откладывают деньги

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Половина опрошенных создает подушку безопасности. 38% копят на путешествия, каждый третий — на ремонт, каждый четвёртый — на покупку недвижимости. Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%). Еще 9% респондентов копят на пенсию.
60% опрошенных отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более 25% — высокие ставки по вкладам, 19% — увеличение доходов.
Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). В условиях высоких значений ключевой ставки– доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения, отметили аналитики ВТБ. Для сравнения, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.
Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году для накоплений россияне стали использовать программу долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счёт личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счёт финансовой поддержки от государства.
Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%).
* Опрос проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» 8–15 июля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.