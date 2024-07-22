Белгородцы рассказали, на что откладывают деньги

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). В условиях высоких значений ключевой ставки– доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения, отметили аналитики ВТБ. Для сравнения, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.