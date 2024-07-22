bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Белгородцы рассказали, на что откладывают деньги

Белгородцы рассказали, на что откладывают деньги

22 июля 2024, 13:55
Фото: ВТБ
Аналитики ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» выяснили, для каких целей россияне, включая жителей Белгорода и области, создают накопления.

Половина опрошенных создает подушку безопасности. 38% копят на путешествия, каждый третий — на ремонт, каждый четвёртый — на покупку недвижимости. Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%). Еще 9% респондентов копят на пенсию.

60% опрошенных отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более 25% — высокие ставки по вкладам, 19% — увеличение доходов.

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). В условиях высоких значений ключевой ставки– доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения, отметили аналитики ВТБ. Для сравнения, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году для накоплений россияне стали использовать программу долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счёт личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счёт финансовой поддержки от государства.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%).

* Опрос проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» 8–15 июля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладу
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладуБолее трети офисов ВТБ будут работать по субботамВТБ создает инфраструктуру для акционеров разных компаний в «одном окне»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Покупка машины#Недвижимость#Накопления#Белгород#Подушка безопасности#Ставки по вкладам#Медицинское обслуживание
Подпишитесь
Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область
Сегодня, 13:57
Белгородец, пострадавший при атаке дрона, скончался в больнице
Сегодня, 16:55
Украинский БПЛА врезался в многоэтажку, ещё четыре дрона разрушили частный дом
Сегодня, 15:06
24 мигранта незаконно работали и жили на сельхозпредприятии под Белгородом
Сегодня, 15:14
Водяной вопрос белгородцев: десятилетия заброшенности, частники, проклятые огороды
Сегодня, 12:48
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03