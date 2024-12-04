«Позывной „Птичка“»: фильм о белгородце, который потерял ноги на СВО, но снова пошёл

Posted 4 декабря, 09:09
Published 4 декабря, 09:09
Modified 4 декабря, 09:09
Updated 4 декабря, 09:09
Героями фильма «Позывной „Птичка“» стали ветеран СВО Михаил Прокопенко и волонтёр-санитар Полина. Они рассказывают зрителю о том, что происходит за стенами военных госпиталей.
В частности, поднимают тему состояния бойцов после того, как они возвращаются из зоны проведения специальной военной операции, получив увечья. Много внимания работа уделяет и «тихим подвигам» волонтёров, помогающих военным восстановиться и снова полюбить жизнь.
Михаил потерял ноги во время боевых действий. Но встал на новые, пусть и механические. Он считает, что фильм надо показывать в госпиталях, потому что он способен поддержать военных.
«Оля [автор фильма — прим. ред.] сказала: „Этот фильм не для подписчиков или зрителей, а прежде всего для ребят, которые сейчас в военных госпиталях с увечьями. Пусть он станет для них зеркалом. Увидев в нём своё отражение, они захотят жить“. <…> Этот фильм не обо мне, он про всех нас!» — рассказал мужчина.