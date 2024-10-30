Оренбуржец разработал бронекапсулу для защиты от осколков, её передадут в Белгород

Разработка не перегружает автомобиль, легко устанавливается, собирается и превращается в мобильные бронезащиты. Броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова не оставляют на ней серьёзных повреждений.