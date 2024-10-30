Оренбуржец разработал бронекапсулу для защиты от осколков, её передадут в Белгород

Posted 30 октября, 14:40
Published 30 октября, 14:40
Modified 30 октября, 14:42
Updated 30 октября, 14:42
Оренбургский волонтёр Алексей разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков, рассказала представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. Похожих изобретений на рынке ещё не было.
Разработка не перегружает автомобиль, легко устанавливается, собирается и превращается в мобильные бронезащиты. Броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова не оставляют на ней серьёзных повреждений.
Вмонтировать капсулу можно в любое авто: от «Оки» до комбайна. Первые направятся в Белгородскую область.
«Сейчас ищем, с кем можем наладить взаимодействие, чтобы защищать простых жителей в наиболее беспокойных материковых регионах, в которые постоянно прилетают БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области. Наше ПВО там работает хорошо, но осколки падают», — подчеркнул Алексей, говоря о своих партнёрах по подготовке и оборудованию машин в Ростовской области.