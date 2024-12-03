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Posted 3 декабря, 08:14

Published 3 декабря, 08:14

Modified 3 декабря, 08:14

Updated 3 декабря, 08:14

Приёмное отделение горбольницы №2

Больницу Белгорода после громкой истории о смерти пациента проверяет прокуратура

3 декабря 2024, 08:14
Фото: А. Клюйко. пресс-служба Белгородской епархии. Приёмное отделение горбольницы №2
Сюжет
Прокуратура
В начале ноября огласку получила публикация о том, что сотрудники горбольницы № 2 на Харгоре якобы на инвалидной коляске вывезли пациента из учреждения и фактически бросили умирать на остановке. Ответа руководства тогда оказалось недостаточно, в больнице организовали проверку, сообщает Go31.

Инцидент, о котором говорилось в посте Telegram-канала «Белгород №1», произошёл в октябре. Очевидец рассказал, что увидел, как неизвестного мужчину выкатили на коляске из медучреждения и оставили на остановке. Через некоторое время тот скончался.

Тогда руководство ответило, что у пациента, прибывшего к ним в состоянии алкогольного опьянения, диагностировали черепно-мозговую травму, но в госпитализации тот не нуждался. Попросил помочь добраться до остановки больной сам, так как не мог стоять на ногах.

Спустя несколько часов его доставили в больницу вновь, но уже без сознания. Мужчина скончался под аппаратом ИВЛ. Причиной смерти, предварительно, стало отравление неизвестным веществом, считают медики.

Прокуратура решила инициировать в медучреждении проверку. Она идёт прямо сейчас, поэтому никаких подробностей пока сообщить не могут. Но в ведомстве поделились статистикой: с начала 2024 года в белгородских больницах прокуратура проводила две проверки после смерти пациентов.

Врачи горбольницы №2 бросили пациента умирать на остановке? Ответ руководства
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