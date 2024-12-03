Больницу Белгорода после громкой истории о смерти пациента проверяет прокуратура

Posted 3 декабря, 08:14
Published 3 декабря, 08:14
Modified 3 декабря, 08:14
Updated 3 декабря, 08:14
Инцидент, о котором говорилось в посте Telegram-канала «Белгород №1», произошёл в октябре. Очевидец рассказал, что увидел, как неизвестного мужчину выкатили на коляске из медучреждения и оставили на остановке. Через некоторое время тот скончался.
Тогда руководство ответило, что у пациента, прибывшего к ним в состоянии алкогольного опьянения, диагностировали черепно-мозговую травму, но в госпитализации тот не нуждался. Попросил помочь добраться до остановки больной сам, так как не мог стоять на ногах.
Спустя несколько часов его доставили в больницу вновь, но уже без сознания. Мужчина скончался под аппаратом ИВЛ. Причиной смерти, предварительно, стало отравление неизвестным веществом, считают медики.
Прокуратура решила инициировать в медучреждении проверку. Она идёт прямо сейчас, поэтому никаких подробностей пока сообщить не могут. Но в ведомстве поделились статистикой: с начала 2024 года в белгородских больницах прокуратура проводила две проверки после смерти пациентов.