Больницу Белгорода после громкой истории о смерти пациента проверяет прокуратура

Тогда руководство ответило, что у пациента, прибывшего к ним в состоянии алкогольного опьянения, диагностировали черепно-мозговую травму, но в госпитализации тот не нуждался. Попросил помочь добраться до остановки больной сам, так как не мог стоять на ногах.