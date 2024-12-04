Некоторым белгородским ученикам пришлось писать итоговое сочинение в других регионах

Posted 4 декабря, 13:21
Published 4 декабря, 13:21
Modified 4 декабря, 13:21
Updated 4 декабря, 13:21
Сегодня, 4 декабря, ученики 11-х классов написали итоговое сочинение по русскому языку. Экзамен прошли 5295 выпускников, 38 из которых писали сочинение в других регионах страны, поскольку выехали за пределы Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могли вместо сочинения написать изложение. Однако к такому формату прибегли только девять учащихся.
Всего на выполнение работы одиннадцатиклассники могли потратить 3 часа 55 минут, а выпускникам с ОВЗ это время увеличили ещё на 1,5 часа.
Если ученик получит «зачёт» по сочинению, его допустят к написанию ЕГЭ. В противном же случае его ждёт пересдача, которая состоится 5 февраля и 9 апреля.