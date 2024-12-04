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Posted 4 декабря, 13:21

Published 4 декабря, 13:21

Modified 4 декабря, 13:21

Updated 4 декабря, 13:21

Фото из аудитории, где некоторые белгородцы писали итоговое сочинение

Некоторым белгородским ученикам пришлось писать итоговое сочинение в других регионах

4 декабря 2024, 13:21
Фото: Министерство образования Белгородской области. Фото из аудитории, где некоторые белгородцы писали итоговое сочинение

5,3 тыс. выпускников из Белгородской области написали итоговое сочинение

Сюжет
Образование
Некоторые выпускники уехали за пределы Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки. Написать итоговое сочинение им разрешили в том регионе, где они временно продолжают обучение. Подробности сообщили в областном минобре.

Сегодня, 4 декабря, ученики 11-х классов написали итоговое сочинение по русскому языку. Экзамен прошли 5295 выпускников, 38 из которых писали сочинение в других регионах страны, поскольку выехали за пределы Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могли вместо сочинения написать изложение. Однако к такому формату прибегли только девять учащихся.

Всего на выполнение работы одиннадцатиклассники могли потратить 3 часа 55 минут, а выпускникам с ОВЗ это время увеличили ещё на 1,5 часа.

Если ученик получит «зачёт» по сочинению, его допустят к написанию ЕГЭ. В противном же случае его ждёт пересдача, которая состоится 5 февраля и 9 апреля.

Как белгородские выпускники будут писать итоговое сочинение?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Сочинение#Итоговое сочинение#Белгород
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