Как белгородские выпускники будут писать итоговое сочинение?

Posted 7 ноября, 06:57
Published 7 ноября, 06:57
Modified 7 ноября, 06:59
Updated 7 ноября, 06:59
В первую очередь всех школьников довезут до места проведения итогового сочинения на автобусах. При этом все аудитории для сочинения будут находиться не менее чем в 20 километрах от границы.
Всего сочинение напишут 5355 выпускников, из которых около 1300 проживают в приграничье.
«На заседании оперативного штаба определили порядок проведения сочинения, которое будем проводить за пределами 20-километровой приграничной зоны. В том числе, приняли решение организовывать автобусы — будет безопасный подвоз детей, как и в предыдущие годы», — сообщил Вячеслав Гладков.
Те же дети, которые живут за пределами приграничных муниципалитетов, смогут сдать сочинение по месту пребывания. Такая же возможность есть и у тех белгородцев, которые обучаются в других регионах.