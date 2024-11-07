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Posted 7 ноября, 06:57

Published 7 ноября, 06:57

Modified 7 ноября, 06:59

Updated 7 ноября, 06:59

Белгородцам рассказали, как выпускники из приграничья сдадут итоговое сочинение

Как белгородские выпускники будут писать итоговое сочинение?

7 ноября 2024, 06:57
Фото: 1MI.

Белгородцам рассказали, как выпускники из приграничья сдадут итоговое сочинение

Сюжет
ЕГЭ
Уже скоро одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение, которое необходимо для допуска к ЕГЭ. Но как пройдёт этот экзамен в условиях напряжённой оперативной обстановки? Ответил губернатор Вячеслав Гладков.

В первую очередь всех школьников довезут до места проведения итогового сочинения на автобусах. При этом все аудитории для сочинения будут находиться не менее чем в 20 километрах от границы.

Всего сочинение напишут 5355 выпускников, из которых около 1300 проживают в приграничье.

«На заседании оперативного штаба определили порядок проведения сочинения, которое будем проводить за пределами 20-километровой приграничной зоны. В том числе, приняли решение организовывать автобусы — будет безопасный подвоз детей, как и в предыдущие годы», — сообщил Вячеслав Гладков.

Те же дети, которые живут за пределами приграничных муниципалитетов, смогут сдать сочинение по месту пребывания. Такая же возможность есть и у тех белгородцев, которые обучаются в других регионах.

Почти все белгородские школьники получили зачёт по итоговому сочинению
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#Александра Склярова#Белгородская область#ЕГЭ#Итоговое сочинение#Белгород#Вячеслав Гладков
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