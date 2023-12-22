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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Школьники

Почти все белгородские школьники получили зачёт по итоговому сочинению

22 декабря 2023, 09:06
Фото: Midjourney
Школьники

5,2 тыс. выпускников Белгородской области написали итоговое сочинение

99% школьников успешно выполнили работу. На выбор выпускникам предложили шесть тем. Большинство учеников выбрало темы раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». Подробности сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Школы

Чуть более 5,2 тыс. белгородских выпускников написали итоговое сочинение. Успешно сдали работу 99% из них.

Школьникам на выбор дали шесть тем — по две из каждого раздела банка сочинений. Как правило, выпускники выбирали темы раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» — 61% детей. Наиболее популярной темой работ стала «Что мешает человеку быть счастливым?».

Ещё 32% ребят писали работу по темам раздела «Семья, общество, Отечество в жизни человека». Чаще всего в этом разделе выбирали тему «Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?».

Всего 7% выпускников решили взять раздел «Природа и культура в жизни человека», а самой популярной стала тема «Может ли общение с природой изменить человека?».

У школьников, которые не сдали сочинение, ещё будет возможность его переписать. Сделать это можно 7 февраля или 10 апреля 2024 года.

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#Белгородская область#Образование#Школы#Выпускники#Сочинение#Белгород#Наталья Корявых
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