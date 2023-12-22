Почти все белгородские школьники получили зачёт по итоговому сочинению

Школьникам на выбор дали шесть тем — по две из каждого раздела банка сочинений. Как правило, выпускники выбирали темы раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» — 61% детей. Наиболее популярной темой работ стала «Что мешает человеку быть счастливым?».