Белгородские учёные разработали новую биокомпозицию для защиты растения от плесени

«В ходе исследовательских работ наши студенты выделили штамм бактерий из отходов птицеводства, который мы использовали в нашей композиции. Эта бактерия обладает способностью синтезировать ряд перспективных ферментов, включая протеолитические, липолитические и амилолитические. Это открывает перед нами возможности применения её в качестве продуцента этих ферментов. В будущем нас ждут более глубокие исследования, и мы надеемся на выявление новых вариантов использования гипса и микроорганизмов. Это особенно актуально в свете планируемого открытия новых заводов по производству лимонной кислоты в России, и мы должны использовать опыт Белгородской области на благо всей страны, — подчеркнула Инна Петровна.