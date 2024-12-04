Белгородка ответит в суде за то, что «слила» информацию о здоровье своей невестки

Posted 4 декабря, 12:10
Published 4 декабря, 12:10
Modified 4 декабря, 12:10
Updated 4 декабря, 12:10
Летом женщина приехала в квартиру в селе Весёлая Лопань, где проживает её сын вместе с супругой. Там она нашла медицинские документы, в которых была запись об обращении к врачу на имя своей невестки, и сфотографировала их на телефон.
Через несколько дней белгородка, общаясь с бывшей женой сына, решила помочь той восстановить родительские права на дочь. Для этого она по мессенджеру отправила сделанную ранее фотографию.
Местную жительницу по итогу обвинили в распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Прокуратура решение поддержала и направила дело в суд.