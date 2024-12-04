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Posted 4 декабря, 12:10

Published 4 декабря, 12:10

Modified 4 декабря, 12:10

Updated 4 декабря, 12:10

Женщину под Белгородом обвинили в распространении частных сведений

Белгородка ответит в суде за то, что «слила» информацию о здоровье своей невестки

4 декабря 2024, 12:10
Фото: 1MI.

Женщину под Белгородом обвинили в распространении частных сведений

Сюжет
Прокуратура
Героиня истории проживала в Белгородском районе. Она решила вмешаться в жизнь сына, видимо, недовольная его новой супругой, и отправила медицинские сведения из документов своей невестки предыдущей жене. Разбиралась в этом клубке прокуратура.

Летом женщина приехала в квартиру в селе Весёлая Лопань, где проживает её сын вместе с супругой. Там она нашла медицинские документы, в которых была запись об обращении к врачу на имя своей невестки, и сфотографировала их на телефон.

Через несколько дней белгородка, общаясь с бывшей женой сына, решила помочь той восстановить родительские права на дочь. Для этого она по мессенджеру отправила сделанную ранее фотографию.

Местную жительницу по итогу обвинили в распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Прокуратура решение поддержала и направила дело в суд.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Дети#Фотография#Частная жизнь#Белгород#Медицинский документ
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