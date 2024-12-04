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Posted 4 декабря, 08:52

Published 4 декабря, 08:52

Modified 4 декабря, 08:52

Updated 4 декабря, 08:52

Детская площадка в парке имени Ленина

Всё лучшее — не детям: почему в парке Белгорода заменили песок на площадке резиной?

4 декабря 2024, 08:52
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Детская площадка в парке имени Ленина

Мэр объяснил замену покрытия на детской площадке в белгородском парке Ленина

Сюжет
Дети
Не всех белгородцев устроила обновлённая версия детской площадки в Центральном парке имени Ленина. Там заменили песок на резиновое покрытие. Мэр отвечает, что это был самый оптимальный вариант. Эксперт считает иначе.

Некоторых родителей маленьких детей сильно огорчила замена песка на прорезиненное покрытие.

«Скажите, а в парке Ленина вернут песок на детские площадки? Ведь это было любимым местом детей, чтобы летом босиком побегать. Малышам копать, играть. И очень полезно», — написала одна из местных жительниц.

Мэр Валентин Демидов рассказал, что резина стала оптимальным выбором исходя из многих факторов, поэтому заменять её, скорее всего, не станут.

«Изучили имеющийся в городе опыт эксплуатации площадок, посмотрели опыт коллег, также посоветовались со специалистами. Оба типа (песок и резиновое покрытие) имеют как преимущества, так и недостатки. Проанализировав все за и против, остановились на резиновом покрытии. Конечно, оно должно строго соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам и требованиям, при закупке подрядчиком это обязательно будет ключевым условием», — уточнил Демидов.

Завершение работ на детской площадке прокомментировал и белгородский урбанист, велоактивист и автор Telegram-канала «КошкинГород» Константин Кошкин. Он решил спросить у собственного сына, что ему больше нравится: песок или резина? Тот отдал предпочтение первому.

Предпочтение второму власти отдали, пояснил Кошкин, потому что это не только «красиво и нарядно» смотрится на фото, но и обсуживать резину гораздо дешевле. И это оказалось важнее, чем тот факт, что ребёнок с большей вероятностью сотрёт себя о резину.

«Маленькие пользователи обожают копаться руками в песке, они бегают и часто падают. Теперь песочницы нет, а падать придётся не на мягкий песок, а на жёсткую резину. Кстати, в осенне-зимний период резина еще и жутко скользкая», — написал блогер.

Он также заметил, что один из МАФов (на фото выше он расположен слева) специально предназначен для пересыпания песка через крутящееся колесо. Теперь пересыпать нечего.

Интрига остаётся: кто проведёт 3-й этап работ в центральном парке Белгорода
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