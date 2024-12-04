Всё лучшее — не детям: почему в парке Белгорода заменили песок на площадке резиной?

Posted 4 декабря, 08:52
Published 4 декабря, 08:52
Modified 4 декабря, 08:52
Updated 4 декабря, 08:52
Некоторых родителей маленьких детей сильно огорчила замена песка на прорезиненное покрытие.
«Скажите, а в парке Ленина вернут песок на детские площадки? Ведь это было любимым местом детей, чтобы летом босиком побегать. Малышам копать, играть. И очень полезно», — написала одна из местных жительниц.
Мэр Валентин Демидов рассказал, что резина стала оптимальным выбором исходя из многих факторов, поэтому заменять её, скорее всего, не станут.
«Изучили имеющийся в городе опыт эксплуатации площадок, посмотрели опыт коллег, также посоветовались со специалистами. Оба типа (песок и резиновое покрытие) имеют как преимущества, так и недостатки. Проанализировав все за и против, остановились на резиновом покрытии. Конечно, оно должно строго соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам и требованиям, при закупке подрядчиком это обязательно будет ключевым условием», — уточнил Демидов.
Завершение работ на детской площадке прокомментировал и белгородский урбанист, велоактивист и автор Telegram-канала «КошкинГород» Константин Кошкин. Он решил спросить у собственного сына, что ему больше нравится: песок или резина? Тот отдал предпочтение первому.
Предпочтение второму власти отдали, пояснил Кошкин, потому что это не только «красиво и нарядно» смотрится на фото, но и обсуживать резину гораздо дешевле. И это оказалось важнее, чем тот факт, что ребёнок с большей вероятностью сотрёт себя о резину.
«Маленькие пользователи обожают копаться руками в песке, они бегают и часто падают. Теперь песочницы нет, а падать придётся не на мягкий песок, а на жёсткую резину. Кстати, в осенне-зимний период резина еще и жутко скользкая», — написал блогер.
Он также заметил, что один из МАФов (на фото выше он расположен слева) специально предназначен для пересыпания песка через крутящееся колесо. Теперь пересыпать нечего.