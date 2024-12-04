Всё лучшее — не детям: почему в парке Белгорода заменили песок на площадке резиной?

Предпочтение второму власти отдали, пояснил Кошкин, потому что это не только «красиво и нарядно» смотрится на фото, но и обсуживать резину гораздо дешевле. И это оказалось важнее, чем тот факт, что ребёнок с большей вероятностью сотрёт себя о резину.