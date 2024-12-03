В Пушкинском музее открылась выставка «Неизвестный Щукин»

«Собрание нового искусства Сергея Ивановича Щукина высоко ценится во всем мире. Однако среди его сокровищ были и те экспонаты, которые ранее не были представлены публике. Экспозиция позволяет реконструировать наследие знаменитого мецената и взглянуть на избранные предметы искусства через призму его личности. В этом году мы рады вновь поддержать выставку, посвященную династии великих московских коллекционеров. Мы поздравляем нашего давнего партнера, Пушкинский музей, с реализацией такого масштабного выставочного проекта, и приглашаем клиентов банка посетить экспозицию среди первых», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.