«В чешуе, как жар горя»

Posted 3 декабря, 14:10
Published 3 декабря, 14:10
Modified 3 декабря, 14:10
Updated 3 декабря, 14:10
Сегодня на рынке банковских карт можно подобрать карту любого цвета, дизайна и функционала. Одна из последних модных тенденций — выпуск карт со встроенными светодиодами. Такая карта будет светиться при оплате в офлайн-магазине или при пользовании банкоматом.
ВТБ запускает «светящуюся» дебетовую карту с гейм-дизайном. На карте изображен кибер-дракон, чьи глаза будут светиться при проведении офлайн-операций по карте. Ранее о выпуске лимитированных кредитных карт заявил Сбер. Каждая из карт, которых банком выпущено 100 тысяч, оснащена светодиодами, которые загораются, если ее приложить к терминалу для оплаты или к банкомату с бесконтактным модулем. Дебетовые карты с подсветкой выпускает Т-Банк в нескольких дизайнах: когда карту прикладывают к терминалу, у котика загораются глаза, у авто — задние фары, у маяка — сигнальный свет.
«Выпуск таких карт позволяет клиентам дополнительно „прокачать“ свои финансовые навыки, а банкам — завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.