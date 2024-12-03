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Posted 3 декабря, 14:10

Published 3 декабря, 14:10

Modified 3 декабря, 14:10

Updated 3 декабря, 14:10

«В чешуе, как жар горя»

«В чешуе, как жар горя»

3 декабря 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney.
Думаете, это тридцать три сказочных богатыря? Нет. Кибер-дракон со светящимися глазами на банковской карте. Зачем банки выпускают светящиеся карты?

Сегодня на рынке банковских карт можно подобрать карту любого цвета, дизайна и функционала. Одна из последних модных тенденций — выпуск карт со встроенными светодиодами. Такая карта будет светиться при оплате в офлайн-магазине или при пользовании банкоматом.

ВТБ запускает «светящуюся» дебетовую карту с гейм-дизайном. На карте изображен кибер-дракон, чьи глаза будут светиться при проведении офлайн-операций по карте. Ранее о выпуске лимитированных кредитных карт заявил Сбер. Каждая из карт, которых банком выпущено 100 тысяч, оснащена светодиодами, которые загораются, если ее приложить к терминалу для оплаты или к банкомату с бесконтактным модулем. Дебетовые карты с подсветкой выпускает Т-Банк в нескольких дизайнах: когда карту прикладывают к терминалу, у котика загораются глаза, у авто — задние фары, у маяка — сигнальный свет.

«Выпуск таких карт позволяет клиентам дополнительно „прокачать“ свои финансовые навыки, а банкам — завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Технологии#ВТБ#Финансы#Белгород#Банковские карты
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