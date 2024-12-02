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Posted 2 декабря, 07:39

Published 2 декабря, 07:39

Modified 2 декабря, 07:41

Updated 2 декабря, 07:41

В Белгородской области в следующем году установят 2000 видеодомофонов

В Белгородской области в следующем году установят 2000 видеодомофонов

2 декабря 2024, 07:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Платные парковки
Это необходимо для обеспечения улучшения уровня общественной безопасности и для контроля общественных мест в режиме реального времени. Подробности представил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков.

Во время оперсовещания чиновник рассказал о работе системы «Безопасный город» в 2024 году и о планах развития. По его словам, аппаратный комплекс состоит из трёх основных компонентов:

  1. Платформа видеоаналитики SecureOS — это видеопотоки и видеоархив с установленных камер в рамках проекта «Безопасный город».
  2. Аппаратно-программный комплекс «Визирь» — обрабатывает видеопотоки с биометрией.
  3. Аппаратный комплекс «Гриф» — включает транспортную составляющую, позволяет разыскивать и контролировать передвижение автотранспорта.

Четвериков добавил, что всего за два года в регионе создана система видеоаналитики с возможностью детекции и распознавания как по биометрии, так и по госномерам. К системе подключён весь силовой блок Белгородской области.

На сегодня в Белгородской области установили 1403 точки фиксации транспорта, что позволяет ежедневно контролировать проезд более 2,7 млн транспортных средств. С начала года зафиксировано более 922 тысяч нарушений.

Кроме этого, на территории области находятся 150 комплексов фиксации фактов нарушения парковки и 107 комплексов, которые фиксируют нарушения пользования платными парковками.

В 2025 году намерены установить 2000 видеодомофонов для обеспечения улучшения уровня общественной безопасности и для контроля общественных мест в режиме реального времени. Кроме этого, в планах установить системы видеонаблюдения для контроля сохранности от противоправных действий на 46 мемориальных комплексах.

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