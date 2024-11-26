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Posted 26 ноября, 09:32

Published 26 ноября, 09:32

Modified 26 ноября, 09:35

Updated 26 ноября, 09:35

Белгородская детская студия использует нейросети для монтажа фильмов

Камера, мотор: белгородская детская видеостудия осваивает искусственный интеллект

26 ноября 2024, 09:32
Фото: «Шумные дети» в ВК.

Белгородская детская студия использует нейросети для монтажа фильмов

Сюжет
Эксклюзив
Руководитель видеостудии в Новом Осколе рассказал о работе с молодежью в городе.

Широта возможностей

Евгений Сахаров поделился историей создания молодёжной видеостудии «Шумные дети». По его словам, в работе с видео он является самоучкой, поскольку раньше не было обучающих роликов и курсов по монтажу и съёмке. Знания копились и совершенствовались на работе в новооскольской телестудии, и в 2017 году появилась идея собрать детей и научить их съёмкам и монтажу видео. Евгений собрал своё оборудование в кабинете, и уже весной того же года появились «Шумные дети».

Проект заинтересовал многих детей:

«Это сейчас можно на телефоне всё записать и смонтировать, а тогда была работа с камерами, что было необычным для ребят».

Первые видеоролики записывались о местных спортивных клубах, творческих коллективах и мероприятиях города. Евгений делился своим опытом и обучал тому, как нужно работать в кадре и за ним. Благодаря усердной работе и заинтересованному коллективу, уже в свой первый год деятельности «Шумные дети» заняли первое место на фестивале «Короткий метр». Это дало им большой творческий подъём и стало началом пути к новым победам. В 2018 году «Шумные дети» официально становятся информационными партнёрами регионального молодёжного образовательного форума «Чайка». Ребята ведут вечерние и дневные видеодневники форума и активно участвуют в создании и защите проектов.

Фильм с использованием нейросетей

Так, за шесть лет работы под руководством Евгения Сахарова видеостудия получила широкое развитие и много наград. Ребята стали принимать активное участие в различных грантовых проектах и получили поддержку властей разного уровня, что очень важно для развития новых проектов. В наши дни насчитывается более двухсот видео от «Шумных детей», разбитых по тематическим плейлистам: «ИнтерШум», «МузПок», «Чайка».

Сахаров не только обучает, но и сам следит за последними событиями. Так, в 2023 году на форуме «Чайка» появилась идея работы с нейросетью: «Нейросети — это инструмент и помощник», — говорит Евгений Вячеславович. Проект получил название «Освоение мира искусственного интеллекта: Творчество и Инновации». Он является грантовым и получил средства на реализацию. Показ фильма произвёл сильное впечатление на новооскольцев. «Фильм, который делает нейросеть, я вижу впервые. Он очень впечатлил и замотивировал самому углубиться в изучение этой сферы. А ребята, которые приняли участие в съёмке, большие молодцы, получилось классно», — делится впечатлениями один из зрителей Станислав Алещенко.

Благодаря Евгению Сахарову многие новооскольцы поняли, чем им интересно заниматься. Атмосфера на занятиях дружеская и семейная, дети даже называют Евгения «Шумным папой». Знания, которыми он делится, приносят детям пользу в дальнейшей жизни и профессии. Уже сейчас многие выпускники «Шумных детей» работают в сфере журналистики или занимаются видеосъёмками.

Школьная видеостудия

О своём опыте поделилась выпускница «Шумных детей» Александра Смоляк:

«В сферу журналистики я пришла, будучи восьмиклассницей, желающей попробовать себя в новом качестве. Уж не знаю, как меня так „затянуло“, но теперь это не просто хобби, а любимая работа. Дядя Женя научил держаться в кадре, правильно снимать и качественно монтировать. Даже когда сейчас смотрю новости, прикидываю, что с какого ракурса было снято и как чередуются планы в репортаже. По сути, мы, „шумные“ выпускники, получились универсальными специалистами, за что благодарны нашему руководителю».

С 2020 года благодаря поддержке местных властей и первой школы была открыта школьная видеостудия #НЕОСТАНКИНО. Под руководством Евгения ученики снимают школьные мероприятия и участвуют в создании конкурсных роликов. С самого начала своего пути участники видеостудии уже занимали первые места и продолжают это делать. В 2022 году видеостудия #НЕОСТАНКИНО городской школы №1 стала победителем в номинации «Информационный сюжет» и призёром в номинации «Специальный репортаж». На данный момент планируются новые интересные проекты от видеостудий.

Параллельно с этим Евгений Сахаров занимается КВНом в первой школе: помогает готовить команду и снимает процесс игр. В свободное время он занимается монтажом, улучшая свои навыки.

Нейросети — убийцы мозга?
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#Григорий Косов#Видео#Культура#Фильмы#Эксклюзив#Нейросети#Детская видеостудия#Шумные дети
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