Камера, мотор: белгородская детская видеостудия осваивает искусственный интеллект

Сахаров не только обучает, но и сам следит за последними событиями. Так, в 2023 году на форуме «Чайка» появилась идея работы с нейросетью: «Нейросети — это инструмент и помощник», — говорит Евгений Вячеславович. Проект получил название «Освоение мира искусственного интеллекта: Творчество и Инновации». Он является грантовым и получил средства на реализацию. Показ фильма произвёл сильное впечатление на новооскольцев. «Фильм, который делает нейросеть, я вижу впервые. Он очень впечатлил и замотивировал самому углубиться в изучение этой сферы. А ребята, которые приняли участие в съёмке, большие молодцы, получилось классно», — делится впечатлениями один из зрителей Станислав Алещенко.