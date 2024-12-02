Спрятаться практически невозможно? За белгородцами следят больше 2 тысяч камер

Posted 2 декабря, 08:15
Published 2 декабря, 08:15
Modified 2 декабря, 08:17
Updated 2 декабря, 08:17
По словам чиновника, к примеру, камеры помогли в течение суток найти хулиганов, которые на прошлой неделе повредили автомат с игрушками в подземе на «Родине».
Система «Гриф» по идентификации госномеров позволила проследить передвижение злоумышленников и оперативно их задержать.
Кроме этого, камеры помогли найти злоумышленников, которые нарисовали на укрытиях в Белгороде граффити.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сегодня спрятаться на территории города практически невозможно.
Дальше мы будем на порядок увеличивать план охвата и контроля за ситуацией, тем самым гарантируя жителям, детям, старикам безопасность проживания.
Вячеслав Гладков
Всего на сегодня в Белгородской области по программе «Безопасный город» установлено 2161 камера видеонаблюдения.