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Posted 2 декабря, 08:15

Published 2 декабря, 08:15

Modified 2 декабря, 08:17

Updated 2 декабря, 08:17

В Белгородской области преступления помогают раскрывать больше 2 тысяч камер

Спрятаться практически невозможно? За белгородцами следят больше 2 тысяч камер

2 декабря 2024, 08:15
Фото: 1MI.

В Белгородской области преступления помогают раскрывать больше 2 тысяч камер

Во время оперсовещания региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков рассказал о работе системы «Безопасный город». Он привёл несколько примеров раскрытия преступлений с помощью видеонаблюдения.

По словам чиновника, к примеру, камеры помогли в течение суток найти хулиганов, которые на прошлой неделе повредили автомат с игрушками в подземе на «Родине».

Система «Гриф» по идентификации госномеров позволила проследить передвижение злоумышленников и оперативно их задержать.

Кроме этого, камеры помогли найти злоумышленников, которые нарисовали на укрытиях в Белгороде граффити.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сегодня спрятаться на территории города практически невозможно.

Дальше мы будем на порядок увеличивать план охвата и контроля за ситуацией, тем самым гарантируя жителям, детям, старикам безопасность проживания.
Вячеслав Гладков

Всего на сегодня в Белгородской области по программе «Безопасный город» установлено 2161 камера видеонаблюдения.

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