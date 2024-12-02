Полиция нашла того, кто бросал горящую бумагу из окна многоэтажки в Белгороде

Posted 2 декабря, 10:52
Published 2 декабря, 10:52
Modified 2 декабря, 10:52
Updated 2 декабря, 10:52
Вчера, 1 декабря, белгородцы пожаловались на подростков, которые с девятого этажа многоквартирного дома по улице Есенина, 48 сбрасывали горящую бумагу. Этот процесс читатели Бел.Ру сняли на видео, запись заметили правоохранительные органы.
Полиция провела проверку и выяснила, что виновником произошедшего оказался 11-летний мальчик. Таким образом он пытался «развлечься».
Полицейские уже провели с ребёнком и его матерью профилактическую беседу, во время которой также разъяснили правила безопасного поведения при нахождении дома и вынесли предостережение. Юношу могут поставить на профилактический учёт в отдел полиции № 1.
Добавим, что такое развлечение ребёнка не привело к каким-либо последствиям: до падения на землю огонь успевал затухать.