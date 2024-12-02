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Posted 2 декабря, 10:52

Published 2 декабря, 10:52

Modified 2 декабря, 10:52

Updated 2 декабря, 10:52

11-летний мальчик бросал горящую бумагу из окна МКД в Белгороде

Полиция нашла того, кто бросал горящую бумагу из окна многоэтажки в Белгороде

2 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI. 11-летний мальчик бросал горящую бумагу из окна МКД в Белгороде
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Новости Белгорода
Найти маленького хулигана, пытавшегося таким образом развлечься, удалось благодаря публикации Бел.Ру: читатели сняли опасное занятие ребёнка на видео и прислали в редакцию. Подробности произошедшего узнали правоохранительные органы.

Вчера, 1 декабря, белгородцы пожаловались на подростков, которые с девятого этажа многоквартирного дома по улице Есенина, 48 сбрасывали горящую бумагу. Этот процесс читатели Бел.Ру сняли на видео, запись заметили правоохранительные органы.

Полиция провела проверку и выяснила, что виновником произошедшего оказался 11-летний мальчик. Таким образом он пытался «развлечься».

Полицейские уже провели с ребёнком и его матерью профилактическую беседу, во время которой также разъяснили правила безопасного поведения при нахождении дома и вынесли предостережение. Юношу могут поставить на профилактический учёт в отдел полиции № 1.

Добавим, что такое развлечение ребёнка не привело к каким-либо последствиям: до падения на землю огонь успевал затухать.

Странное развлечение: белгородцы бросали из окна 9-го этажа горящую бумагу
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