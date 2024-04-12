Белгородец по откосу добрался к балкону соседей, разбил стекло и обругал женщину

Выяснилось, что в момент инцидента житель региона находился в гостях у родственника. Во время застолья белгородец почувствовал себя плохо. Находясь в неконтролируемом состоянии, он вылез в оконный проём, по откосу добрался до соседского окна, начал ругаться и разбил стекло на балконе местной жительницы.