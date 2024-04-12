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Полиция нашла хулиганившего на Крейде белгородца

Белгородец по откосу добрался к балкону соседей, разбил стекло и обругал женщину

12 апреля 2024, 14:14
Фото: 1MI

Полиция нашла хулиганившего на Крейде белгородца

В отношении мужчины составлено несколько административных материалов. В момент инцидента он находился в гостях у своего родственника, рассказали в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Почтовой в Белгороде пьяный мужчина вылез в окно и кричит. Произошло это около полуночи 9 апреля. На место отправили наряд патрульно-постовой службы.

Полицейскими задержан 35-летний житель Разумного. Мужчину передали медикам, которые доставили его в специализированное учреждение с диагнозом «интоксикация в результате чрезмерного употребления алкоголя и психотропных веществ».

Выяснилось, что в момент инцидента житель региона находился в гостях у родственника. Во время застолья белгородец почувствовал себя плохо. Находясь в неконтролируемом состоянии, он вылез в оконный проём, по откосу добрался до соседского окна, начал ругаться и разбил стекло на балконе местной жительницы.

В отношении мужчины составлено несколько административных материалов за мелкое хулиганство и нарушение тишины. Ущерб, который был причинён соседней квартире, правонарушитель обещал возместить.

Также административный материал составили на хозяина квартиры, на которого жаловались жители дома.

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#Алина Харина#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Мелкое хулиганство
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