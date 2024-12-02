Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски

Posted 2 декабря, 09:50
Published 2 декабря, 09:50
Modified 2 декабря, 09:50
Updated 2 декабря, 09:50
В Белгороде уже запланированы спортивные и творческие мероприятия, посвящённые Новому году. Как следует из тендера, опубликованного администрацией на сайте госзакупок, стоимость организации и проведения составит почти 278 тысяч рублей, что на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. Исполнитель будет определён 6 декабря.
Программа мероприятий остаётся неизменной. Планируется провести спортивные соревнования, а также наградить участников и подготовить развлечения для разных возрастных категорий.
Главным спортивным событием останется забег с хаски. Участвовать в эстафете смогут не более 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Исполнитель также должен будет изготовить медали для награждения, брендированный кубок и леденцы.
Все расходы покроют из городского бюджета.