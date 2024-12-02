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Posted 2 декабря, 09:50

Published 2 декабря, 09:50

Modified 2 декабря, 09:50

Updated 2 декабря, 09:50

Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски

Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски

2 декабря 2024, 09:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
До Нового года остался только месяц, в Белгороде уже приступили к активной подготовке к празднику. Прошлогодними будут не только городские украшения, но и мероприятия. Похоже, что забег с хаски может стать ежегодным.

В Белгороде уже запланированы спортивные и творческие мероприятия, посвящённые Новому году. Как следует из тендера, опубликованного администрацией на сайте госзакупок, стоимость организации и проведения составит почти 278 тысяч рублей, что на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. Исполнитель будет определён 6 декабря.

Программа мероприятий остаётся неизменной. Планируется провести спортивные соревнования, а также наградить участников и подготовить развлечения для разных возрастных категорий.

Главным спортивным событием останется забег с хаски. Участвовать в эстафете смогут не более 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Исполнитель также должен будет изготовить медали для награждения, брендированный кубок и леденцы.

Все расходы покроют из городского бюджета.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Забег#Мероприятия#Белгород#Хаски
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