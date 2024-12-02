Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски

В Белгороде уже запланированы спортивные и творческие мероприятия, посвящённые Новому году. Как следует из тендера, опубликованного администрацией на сайте госзакупок, стоимость организации и проведения составит почти 278 тысяч рублей, что на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. Исполнитель будет определён 6 декабря.