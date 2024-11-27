Только в центре города? Какие улицы в Белгороде украсят к Новому году

Posted 27 ноября, 12:08
Published 27 ноября, 12:08
Modified 27 ноября, 12:10
Updated 27 ноября, 12:10
Белгород продолжают украшать к Новому году. С начала ноября прошлогодние праздничные элементы начали монтировать на улицах города. Всего планируется установить более 100 украшений: объёмно-пространственные композиции, световые фигуры, инсталляции, световые кронштейны, перетяжки и консоли.
Новогодняя ель тоже не будет новой — на Соборной площади установят ту же, которой украшали город и в предыдущие годы. Её вес составляет более 50 тонн, поэтому установить её быстро не получится.
После монтажа искусственное дерево украсят новогодними шарами, а макушку ели — снежинкой. Всего на ней разместится более 3,5 тысячи деталей. Основание конструкции оформят неоновыми и светодиодными лентами, а также декоративными секциями.
«В этом году центральная часть города будет наряжена — парки Ленина и Победы и новая набережная „Берега“. Приняли решение не покупать ничего нового, поэтому мы отремонтировали те украшения, которые у нас были. <…> В украшении города задействованы порядка 100 человек ежедневно», — рассказал и. о. генерального директора Белгорблагоустройства Сергей Шиянов.
После завершения новогодних праздников украшения законсервируют и уберут в склады Белгорблагоустройства.