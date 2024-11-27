bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:08

Published 27 ноября, 12:08

Modified 27 ноября, 12:10

Updated 27 ноября, 12:10

Белгород начали украшать к Новому году

Только в центре города? Какие улицы в Белгороде украсят к Новому году

27 ноября 2024, 12:08
Фото: 1MI. Белгород начали украшать к Новому году

Белгород начали украшать к Новому году

Сюжет
Новый год
В настоящее время сотрудники Белгорблагоустройства активно украшают город к Новому году. Исполняющий обязанности гендиректора БГБ рассказал, какие улицы и чем в этом году украсят.

Белгород продолжают украшать к Новому году. С начала ноября прошлогодние праздничные элементы начали монтировать на улицах города. Всего планируется установить более 100 украшений: объёмно-пространственные композиции, световые фигуры, инсталляции, световые кронштейны, перетяжки и консоли.

Новогодняя ель тоже не будет новой — на Соборной площади установят ту же, которой украшали город и в предыдущие годы. Её вес составляет более 50 тонн, поэтому установить её быстро не получится.

После монтажа искусственное дерево украсят новогодними шарами, а макушку ели — снежинкой. Всего на ней разместится более 3,5 тысячи деталей. Основание конструкции оформят неоновыми и светодиодными лентами, а также декоративными секциями.

«В этом году центральная часть города будет наряжена — парки Ленина и Победы и новая набережная „Берега“. Приняли решение не покупать ничего нового, поэтому мы отремонтировали те украшения, которые у нас были. <…> В украшении города задействованы порядка 100 человек ежедневно», — рассказал и. о. генерального директора Белгорблагоустройства Сергей Шиянов.

После завершения новогодних праздников украшения законсервируют и уберут в склады Белгорблагоустройства.

Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди дождями, а праздник по расписанию: в Белгороде готовятся к Новому годуКуда белгородцы могут уехать на Новый год из Белгорода на поезде«Все ждут чуда»: где в ЦФО отметят Новый год с Дедом Морозом, но без салюта?
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Праздничное оформление#Соборная площадь#Украшения#Парк ленина#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Берега
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика