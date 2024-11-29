Под обстрелами и без ёлки: как к Новому году украсят белгородское приграничье?

Posted 29 ноября, 07:09
Published 29 ноября, 07:09
Modified 29 ноября, 07:09
Updated 29 ноября, 07:09
В этом году жители Шебекино останутся без городской новогодней ёлки. Соответствующий вопрос главе муниципалитета Владимиру Жданову задал местный житель.
Однако горожан не оставят совсем без праздничного настроения.
«Сложный вопрос. Могу сказать только одно: город мы будем украшать, будем создавать новогоднее настроение. Что касается установки ёлок в тех местах, где они появляются ежегодно, — не буду их перечислять из безопасности — то, скорее всего, в этом году мы делать этого не будем. Причины понятны — в какую часть города у нас не прилетают FPV-дроны? Очень переживаю за безопасность людей», — ответил на вопрос глава муниципалитета.
Отметим, что в Белгороде уже начали устанавливать ёлку и украшать главные улицы к зимнему празднику прошлогодними декорациями.