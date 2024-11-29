Под обстрелами и без ёлки: как к Новому году украсят белгородское приграничье?

В белгородском Шебекино отказались наряжать главную новогоднюю ёлку

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По словам главы Шебекинского округа, муниципалитет продолжают атаковывать ВСУ, а их дроны ударяли почти по всем районам города, поэтому установка ёлки — небезопасное мероприятие. Подробности Владимир Жданов сообщил во время своего вечернего прямого эфира.