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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

На проведение мероприятий к Новому году в Белгороде потратят 300 тыс. рублей

Череду новогодних праздников в Белгороде откроет забег с хаски

8 ноября 2023, 14:05
Фото: 1MI

На проведение мероприятий к Новому году в Белгороде потратят 300 тыс. рублей

Мэрия опубликовала закупку на организацию и проведение творческих и спортивных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 ноября, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

На организацию и проведение спортивных и творческих мероприятий к Новому году в Белгороде потратят почти 300 тыс. рублей. Заявки подаются до 15 ноября. Исполнителя определят 17 ноября. Заказчиком выступает горадминистрация.

Как указано в техническом задании, оказание услуги по организации указанных мероприятий входит в подпрограмму «Молодёжь — Белому городу». От исполнителя требуется провести спортивные эстафеты, творческие конкурсы, а также спортивный забег с хаски. Сделать это необходимо 25 декабря. Участвовать в забеге должны не менее 100 человек.

Также для забега необходимо изготовить бейджи, три медали, девять кубков, брендированные стартовые номера для участников. Помимо этого, необходимо испечь печенье в количестве 400 штук.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ищут исполнителя услуг по монтажу «Эрмитажа». За установку и обслуживание объекта заказчик в лице Белгорблагоустройства готов заплатить почти 1,2 млн рублей. Заявки подаются до 15 ноября.

Фото: сайт госзакупок
Во сколько обойдётся монтаж и обслуживание «Эрмитажа» к Новому году в Белгороде?
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