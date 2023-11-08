Череду новогодних праздников в Белгороде откроет забег с хаски

Как указано в техническом задании, оказание услуги по организации указанных мероприятий входит в подпрограмму «Молодёжь — Белому городу». От исполнителя требуется провести спортивные эстафеты, творческие конкурсы, а также спортивный забег с хаски. Сделать это необходимо 25 декабря. Участвовать в забеге должны не менее 100 человек.