Череду новогодних праздников в Белгороде откроет забег с хаски

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
На организацию и проведение спортивных и творческих мероприятий к Новому году в Белгороде потратят почти 300 тыс. рублей. Заявки подаются до 15 ноября. Исполнителя определят 17 ноября. Заказчиком выступает горадминистрация.
Как указано в техническом задании, оказание услуги по организации указанных мероприятий входит в подпрограмму «Молодёжь — Белому городу». От исполнителя требуется провести спортивные эстафеты, творческие конкурсы, а также спортивный забег с хаски. Сделать это необходимо 25 декабря. Участвовать в забеге должны не менее 100 человек.
Также для забега необходимо изготовить бейджи, три медали, девять кубков, брендированные стартовые номера для участников. Помимо этого, необходимо испечь печенье в количестве 400 штук.
Ранее сообщалось, что в Белгороде ищут исполнителя услуг по монтажу «Эрмитажа». За установку и обслуживание объекта заказчик в лице Белгорблагоустройства готов заплатить почти 1,2 млн рублей. Заявки подаются до 15 ноября.