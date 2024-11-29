Прокуратура нашла более 480 нарушений в работе правоохранителей в Белгороде

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Проверять работу необходимо за всеми, в том числе за правоохранительными органами. Прокуратура после проведённой проверки выявила 484 нарушения в третьем квартале 2024 года, сообщает «Открытый Белгород». С чем они были связаны?