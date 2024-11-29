Прокуратура нашла более 480 нарушений в работе правоохранителей в Белгороде

Posted 29 ноября, 06:59
Published 29 ноября, 06:59
Modified 29 ноября, 07:04
Updated 29 ноября, 07:04
Надзорное ведомство выявило 43 нарушения, связанных с некорректным заполнением статистической информации о лицах, нарушивших закон.
Несколько случаев, например, были связаны с недостоверными сведениями о месте, где было совершенно преступление. Либо же его вовсе не указывали.
Делать это необходимо для того, чтобы с помощью статистики определить, как хорошо полиция предупреждает преступность в общественных местах.
Городская прокуратура внесла 11 представлений руководителям, ещё 87 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.