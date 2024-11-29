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Posted 29 ноября, 06:59

Published 29 ноября, 06:59

Modified 29 ноября, 07:04

Updated 29 ноября, 07:04

Прокуратура нашла более 480 нарушений в работе правоохранителей в Белгороде

Прокуратура нашла более 480 нарушений в работе правоохранителей в Белгороде

29 ноября 2024, 06:59
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Проверять работу необходимо за всеми, в том числе за правоохранительными органами. Прокуратура после проведённой проверки выявила 484 нарушения в третьем квартале 2024 года, сообщает «Открытый Белгород». С чем они были связаны?

Надзорное ведомство выявило 43 нарушения, связанных с некорректным заполнением статистической информации о лицах, нарушивших закон.

Несколько случаев, например, были связаны с недостоверными сведениями о месте, где было совершенно преступление. Либо же его вовсе не указывали.

Делать это необходимо для того, чтобы с помощью статистики определить, как хорошо полиция предупреждает преступность в общественных местах.

Городская прокуратура внесла 11 представлений руководителям, ещё 87 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Валерия Колесникова#Город#Полиция#Нарушения#Новости Белгорода#Белгород
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