Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве сквера на Мичурина в Белгороде

Posted 28 ноября, 14:12
Published 28 ноября, 14:12
Modified 28 ноября, 14:14
Updated 28 ноября, 14:14
Прокуратура организовала проверку по итогам которой выяснилось, что подрядчик ООО «Феникс», занимавшийся обустройством сквера, нарушил сроки. Работы здесь начали в апреле 2024 года и должны были завершить к августу. Потратили при этом 29 миллионов рублей.
Но внезапно у горожан начали возникать вопросы к действиям строителей: в начале работ они убрали хорошую плитку и спилили деревья, а часть итоговых конструкций не соответствовала тем, что были показаны на рендере. Сдачу проекта перенесли на осень.
Из-за сорванных сроков появился риск, что выделенные на объект федеральные средства не освоят. Следить за тем, укладывается ли исполнитель в заданные даты, должно было управление капитального строительства Белгорода.
УКС достаточного контроля не обеспечило, поэтому его руководителю и компании-подрядчику внесли представления. Должностное лицо «Феникса» привлекли к дисциплинарному взысканию, на него завели административное дело за нарушения условий контракта.