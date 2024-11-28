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Posted 28 ноября, 14:12

Published 28 ноября, 14:12

Modified 28 ноября, 14:14

Updated 28 ноября, 14:14

Реконструкция сквера на Мичурина в Белгороде

Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве сквера на Мичурина в Белгороде

28 ноября 2024, 14:12
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Реконструкция сквера на Мичурина в Белгороде
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Новости Белгорода
Вопросы к строительству сквера на пересечении улиц Мичурина и Попова начали возникать не только у белгородцев. На него обратила внимание прокуратура. И нашла нарушения. Что было не так, рассказывает Go31.

Прокуратура организовала проверку по итогам которой выяснилось, что подрядчик ООО «Феникс», занимавшийся обустройством сквера, нарушил сроки. Работы здесь начали в апреле 2024 года и должны были завершить к августу. Потратили при этом 29 миллионов рублей.

Но внезапно у горожан начали возникать вопросы к действиям строителей: в начале работ они убрали хорошую плитку и спилили деревья, а часть итоговых конструкций не соответствовала тем, что были показаны на рендере. Сдачу проекта перенесли на осень.

Из-за сорванных сроков появился риск, что выделенные на объект федеральные средства не освоят. Следить за тем, укладывается ли исполнитель в заданные даты, должно было управление капитального строительства Белгорода.

УКС достаточного контроля не обеспечило, поэтому его руководителю и компании-подрядчику внесли представления. Должностное лицо «Феникса» привлекли к дисциплинарному взысканию, на него завели административное дело за нарушения условий контракта.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Попова#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Мичурина
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