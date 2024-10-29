Прокуратура нашла нарушения в работе асфальтзавода, на который жаловались белгородцы

Руководство асфальтзавода на Сумской в Белгороде обвинили в загрязнении среды

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Прокуратура отреагировала на жалобы и публикации СМИ об асфальтзаводе в Белгороде. Оказалось, что в его работе действительно были нарушения, влияющие на чистоту атмосферного воздуха. Рядом с установкой расположены жилые дома.

Белгородцы неоднократно жаловались на асфальтобетонную установку, расположенную вблизи жилых домов по улице Сумская. Горожан беспокоило, как работа предприятия может сказаться на качестве воздуха. Прокуратура проверила хозсубъект и нашла нарушения. Руководство не соблюдало экологических требований, скрывало и искажало информацию и не выполняло техобслуживания сооружения, оборудования и аппаратуры для очистки газов. На ответственное должностное лицо завели «административки» (ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.5, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ), а руководителю организации внесли представление. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности и обязали выплатить штрафы на общую сумму 25 тысяч рублей. Сейчас предприятие работает согласно нормативам. Все недостатки в паспортах объекта устранены. Фото: прокуратура Белгородской области Читайте также: «Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге При ремонте дорог в Белгородском районе используют «неработающий» завод в Майском? «И снова здравствуйте!»: работающий асфальтозавод опять попал на камеры белгородцев