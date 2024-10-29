Прокуратура нашла нарушения в работе асфальтзавода, на который жаловались белгородцы

Posted 29 октября, 14:22
Published 29 октября, 14:22
Modified 29 октября, 14:24
Updated 29 октября, 14:24
Белгородцы неоднократно жаловались на асфальтобетонную установку, расположенную вблизи жилых домов по улице Сумская. Горожан беспокоило, как работа предприятия может сказаться на качестве воздуха.
Прокуратура проверила хозсубъект и нашла нарушения. Руководство не соблюдало экологических требований, скрывало и искажало информацию и не выполняло техобслуживания сооружения, оборудования и аппаратуры для очистки газов.
На ответственное должностное лицо завели «административки» (ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.5, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ), а руководителю организации внесли представление. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности и обязали выплатить штрафы на общую сумму 25 тысяч рублей.
Сейчас предприятие работает согласно нормативам. Все недостатки в паспортах объекта устранены.