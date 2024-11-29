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Posted 29 ноября, 16:22

Published 29 ноября, 16:22

Modified 29 ноября, 16:22

Updated 29 ноября, 16:22

Что нельзя оставлять в кормушках?

Покорми и не навреди: чем нельзя подкармливать птиц зимой?

29 ноября 2024, 16:22
Фото: 1MI. Что нельзя оставлять в кормушках?

В белгородском Экоохотнадзоре перечислили запретные для птиц продукты

С наступлением холодов люди начинают наполнять кормушки, чтобы помочь птицам, которые не улетели на зимовку. Но не все знают, чем лучше всего кормить пернатых, а что им категорически противопоказано. Об этом рассказали в региональном отделении Экоохотнадзора.

Хотя ржаная мука и считается полезной для человека, она может быть опасна для пищеварительной системы птиц и даже привести к их гибели. Поэтому кормить птиц ржаным хлебом строго запрещено.

Также не рекомендуется давать птицам солёное сало и мясо, цитрусовые, бананы с кожурой, орехи и молочные продукты.

Пернатых друзей легко можно подкармливать зимой нежареными семечками, семенами пшена, овса, пшеницы, просо, сушёными ягодами рябины и боярышника, несолёным салом и мясом, а также крошками белого хлеба.

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#Валерия Колесникова#Общество#Продукты#Птицы#Семечки#Кормление
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