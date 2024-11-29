Покорми и не навреди: чем нельзя подкармливать птиц зимой?

В белгородском Экоохотнадзоре перечислили запретные для птиц продукты

С наступлением холодов люди начинают наполнять кормушки, чтобы помочь птицам, которые не улетели на зимовку. Но не все знают, чем лучше всего кормить пернатых, а что им категорически противопоказано. Об этом рассказали в региональном отделении Экоохотнадзора.