Покорми и не навреди: чем нельзя подкармливать птиц зимой?

Posted 29 ноября, 16:22
Published 29 ноября, 16:22
Modified 29 ноября, 16:22
Updated 29 ноября, 16:22
Хотя ржаная мука и считается полезной для человека, она может быть опасна для пищеварительной системы птиц и даже привести к их гибели. Поэтому кормить птиц ржаным хлебом строго запрещено.
Также не рекомендуется давать птицам солёное сало и мясо, цитрусовые, бананы с кожурой, орехи и молочные продукты.
Пернатых друзей легко можно подкармливать зимой нежареными семечками, семенами пшена, овса, пшеницы, просо, сушёными ягодами рябины и боярышника, несолёным салом и мясом, а также крошками белого хлеба.