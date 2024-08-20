Спасти не удалось: из-за незаконных рыболовных сетей под Белгородом гибнут птицы

В ведомстве напомнили, что установка незаконных сетей влечёт за собой наказание по статье 8.33 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей и для юридических лиц — 10-15 тысяч рублей.