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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Погибшая в рыболовных сетях птица

Спасти не удалось: из-за незаконных рыболовных сетей под Белгородом гибнут птицы

20 августа 2024, 07:18
Фото: Telegram-канал «Экоохотнадзор31»
Погибшая в рыболовных сетях птица

В белгородской реке из рыболовных сетей достали мёртвую птицу

Под Белгородом обнаружили рыболовную сеть, в которой запуталась и умерла птица. В управлении экоохотнадзора рассказали, что грозит браконьерам, незаконно устанавливающим такие сети.

В рыболовных сетях в Белгородской области запуталась и погибла птица. Спасти её сотрудники экоохотнадзора не успели. Всего в текущем году инспекторы управления обследовали примерно 500 водных объектов, откуда изъяли около 11 км незаконных орудий улова.

В ведомстве напомнили, что установка незаконных сетей влечёт за собой наказание по статье 8.33 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей и для юридических лиц — 10-15 тысяч рублей.

Погибшая в рыболовных сетях птицаПогибшая в рыболовных сетях птица
Погибшая в рыболовных сетях птицаПогибшая в рыболовных сетях птица
Погибшая в рыболовных сетях птица
Фото: Telegram-канал «Экоохотнадзор31»

Добавим, что птицы страдают и из-за непогоды: в июле семья аистов упала со своего гнезда из-за сильного ветра. Один из птенцов погиб, а оставшимся трём и их матери помогли неравнодушные жители и сотрудники различных ведомств и администрации.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Гибель#Птицы#Новости Белгорода#Белгород#Экоохотнадзор#Рыболовные сети
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