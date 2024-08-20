Спасти не удалось: из-за незаконных рыболовных сетей под Белгородом гибнут птицы

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В рыболовных сетях в Белгородской области запуталась и погибла птица. Спасти её сотрудники экоохотнадзора не успели. Всего в текущем году инспекторы управления обследовали примерно 500 водных объектов, откуда изъяли около 11 км незаконных орудий улова.
В ведомстве напомнили, что установка незаконных сетей влечёт за собой наказание по статье 8.33 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей и для юридических лиц — 10-15 тысяч рублей.
Добавим, что птицы страдают и из-за непогоды: в июле семья аистов упала со своего гнезда из-за сильного ветра. Один из птенцов погиб, а оставшимся трём и их матери помогли неравнодушные жители и сотрудники различных ведомств и администрации.