«Переломов нет, но есть ушибы»: из-за разгула стихии под Белгородом пострадали птицы

Непогода разрушила под Белгородом гнездо аистов

Непогода сорвала с опоры ЛЭП гнездо белых аистов, из-за чего один из птенцов погиб. Теперь члены Союза охраны птиц России просят местную администрацию вернуть гнездо на прежнее место, чтобы родитель-аист продолжил ухаживать за выжившими детьми. Об этом сообщили в Telegram-канале «Короча наизнанку».