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Гнездо аистов до непогоды

«Переломов нет, но есть ушибы»: из-за разгула стихии под Белгородом пострадали птицы

15 июля 2024, 10:21
Фото: Telegram-канал «Короча наизнанку»
Гнездо аистов до непогоды

Непогода разрушила под Белгородом гнездо аистов

Непогода сорвала с опоры ЛЭП гнездо белых аистов, из-за чего один из птенцов погиб. Теперь члены Союза охраны птиц России просят местную администрацию вернуть гнездо на прежнее место, чтобы родитель-аист продолжил ухаживать за выжившими детьми. Об этом сообщили в Telegram-канале «Короча наизнанку».

Вчера, 14 июля, на село Казанка Корочанского района обрушилась непогода: сильный ветер и ливень снесли гнездо белых аистов с опоры ЛЭП. В гнезде находилось четыре взрослых птенца, один из которых погиб.

Неравнодушные белгородцы приютили выживших птиц и осмотрели их на наличие повреждений: видимых переломов нет, но есть ушибы.

После случившегося региональный Союз охраны птиц обратился к местной администрации с просьбой вернуть на прежнее место гнездо белых аистов и изготовить для него металлическую платформу.

«Только в родном гнезде и на прежнем месте родители-аисты смогут возобновить уход за своим потомством и дать им всё жизненно-необходимое, что предусмотрено природой (из практики). В противном случае птенцов необходимо будет отправить в реабилитационный центр», — отметили члены Союза

Напомним, что 14 июля непогода накрыла и Старый Оскол: там сильный ветер повалил деревья, сорвал кровли и выбил окна. В отдельных районах шёл град.

Повреждения также зафиксировали в Валуйском округе и Вейделевском районе. Последствия непогоды почти устранили.

Гнездо аистов до непогодыГнездо аистов до непогоды
Упавшее гнездоУпавшее гнездо
Аисты после падения гнездаАисты после падения гнезда
Аисты после падения гнездаАисты после падения гнезда
Вариант платформы для гнездаВариант платформы для гнезда
Гнездо аистов до непогоды
Фото: Telegram-канал «Короча наизнанку»
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