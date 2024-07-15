«Переломов нет, но есть ушибы»: из-за разгула стихии под Белгородом пострадали птицы

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Вчера, 14 июля, на село Казанка Корочанского района обрушилась непогода: сильный ветер и ливень снесли гнездо белых аистов с опоры ЛЭП. В гнезде находилось четыре взрослых птенца, один из которых погиб.
Неравнодушные белгородцы приютили выживших птиц и осмотрели их на наличие повреждений: видимых переломов нет, но есть ушибы.
После случившегося региональный Союз охраны птиц обратился к местной администрации с просьбой вернуть на прежнее место гнездо белых аистов и изготовить для него металлическую платформу.
«Только в родном гнезде и на прежнем месте родители-аисты смогут возобновить уход за своим потомством и дать им всё жизненно-необходимое, что предусмотрено природой (из практики). В противном случае птенцов необходимо будет отправить в реабилитационный центр», — отметили члены Союза
Напомним, что 14 июля непогода накрыла и Старый Оскол: там сильный ветер повалил деревья, сорвал кровли и выбил окна. В отдельных районах шёл град.
Повреждения также зафиксировали в Валуйском округе и Вейделевском районе. Последствия непогоды почти устранили.