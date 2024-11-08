Чёрные лебеди замёрзнут? Переживающих за краснокнижных птиц успокоил Гладков

Posted 8 ноября, 17:35
Published 8 ноября, 17:35
Modified 8 ноября, 17:37
Updated 8 ноября, 17:37
Чёрные лебеди поселились в Шебекинском округе, рассказывает глава правительства в своём вечернем обращении. Местные жители волнуются за то, как птицы переживут зиму.
После прямого эфира с губернатором Вячеслав Гладков опубликовал «главный вопрос» к нему. Им оказалась просьба жительницы Шебекино Марии. Женщина переживает за птиц, что не смогут перенести холода.
Как ответил чиновник, в регионе обитают 634 лебедя, они занесены в Красную книгу региона. А климат в Белгородской области подходит лебедям для зимовки.
Если птицы не найдут питания, то они могут поменять водоём. А реальная помощь от человека лебедям нужна только в случае, если они заболеют. За здоровьем краснокнижных пернатых следят сотрудники экоохотнадзора.