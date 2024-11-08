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Posted 8 ноября, 17:35

Published 8 ноября, 17:35

Modified 8 ноября, 17:37

Updated 8 ноября, 17:37

Чёрные лебеди замёрзнут? Переживающих за краснокнижных птиц успокоил Гладков

Чёрные лебеди замёрзнут? Переживающих за краснокнижных птиц успокоил Гладков

8 ноября 2024, 17:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Природа
Жительница Шебекинского округа обратилась к губернатору с переживанием. В муниципалитете поселились чёрные лебеди прямо перед холодами. Могут ли птицам помочь? Вячеслав Гладков успокоил переживающих.

Чёрные лебеди поселились в Шебекинском округе, рассказывает глава правительства в своём вечернем обращении. Местные жители волнуются за то, как птицы переживут зиму.

После прямого эфира с губернатором Вячеслав Гладков опубликовал «главный вопрос» к нему. Им оказалась просьба жительницы Шебекино Марии. Женщина переживает за птиц, что не смогут перенести холода.

Как ответил чиновник, в регионе обитают 634 лебедя, они занесены в Красную книгу региона. А климат в Белгородской области подходит лебедям для зимовки.

Если птицы не найдут питания, то они могут поменять водоём. А реальная помощь от человека лебедям нужна только в случае, если они заболеют. За здоровьем краснокнижных пернатых следят сотрудники экоохотнадзора.

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#Алёна Мальцева#Природа#Белгород#Красная книга#Чёрные лебеди#Шебекинский округ
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